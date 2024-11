OpenAI quer enfrentar a Google e criar um browser preparando parceria com a Samsung

Após ter revelado o ChatGPT a OpenAI tem revelado que procura entrar em muitos mais mercados. As provas chegam de forma muito controlada e em campos onde a concorrência está já bem implementada. O alvo parece ser muitas vezes a Google e agora há uma novidade neste campo. A OpenAI quer enfrentar a Google e criar um browser, em parceria com a Samsung.

A OpenAI, criadora do ChatGPT, considerou recentemente o desenvolvimento de um browser. Quer combinar com o seu chatbot, conforme foi revelado agora, e discutiu ou fechou acordos separadamente para potenciar as capacidades de pesquisa.

Esta empresa falou sobre o produto de pesquisa com programadores de sites e aplicações, disse o relatório, citando pessoas que viram protótipos ou designs dos produtos. A medida pode colocar a empresa liderada por Sam Altman contra a Google, que controla a maioria do mercado de browsers e pesquisas. A empresa já entrou no mercado das pesquisas com SearchGPT.

A Alphabet, proprietária da Google, tem tentado aumentar o seu peso de IA desde o lançamento do ChatGPT no final de 2022. A resposta veio com o seu próprio chatbot de IA generativo, Gemini, no ano passado. As ações da Alphabet caíram cerca de 1% nas negociações prolongadas, após terem fechado cerca de 5% mais baixas na quinta-feira.

O domínio da Google no mercado dos browsers tornou-se precário. Isso veio após o Departamento de Justiça ter argumentado que a empresa deveria vender o seu browser Chrome. A ideia é acabar com o seu monopólio na pesquisa online.

A OpenAI também discutiu o potencial das capacidades de IA nos dispositivos fabricados pela Samsung. Este dado veio de um importante parceiro de negócios da Google, disse o relatório de informação, citando pessoas, que foram informadas sobre a situação.

A empresa já tem uma parceria com a Apple, através da qual as funcionalidades “Apple Intelligence” da fabricante do iPhone nos novos dispositivos são alimentadas pela tecnologia OpenAI. O relatório de informação, no entanto, disse que a OpenAI não está nem remotamente perto de lançar um browser. A Google, a OpenAI e a Samsung não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.