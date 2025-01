Mais eficiente, o novo Model Y da Tesla já está disponível em Portugal

Com um exterior totalmente redesenhado e a proporcionar uma condução ainda mais suave e silenciosa, o novo Model Y da Tesla já está disponível, para encomenda, em Portugal. As entregas começam em março.

Numa altura em que os clientes valorizam verdadeiramente o alcance dos carros elétricos, a Tesla entrega um modelo com 568 km e carregamento em 15 minutos (para 266 km).

Além disso, com um motor duplo de tração integral, o novo Model Y assegura uma aceleração dos 0 aos 100 km/h em apenas 4,3 segundos.

Design mais atraente e a experiência tecnológica de sempre

Relativamente ao design, a Tesla escreveu novas linhas, entregando um Model Y totalmente redesenhado e desbloqueando a máxima eficiência. Com suspensão, jantes e pneus atualizados, a condução espera-se ainda mais suave e silenciosa.

Segundo a marca, a única lâmpada transversal na traseira do carro é a primeira do seu género integrada no painel da carroçaria com reflexão indireta.

O interior apresenta-se com materiais mais refinados, fundindo-se com a tecnologia da qual a Tesla não abdica.

Som envolvente, conforto e conexão Paisagem sonora envolvente Entre, feche a porta e experimente o vasto silêncio proporcionado pelo vidro acústico especialmente concebido para o efeito. Adicione as suas músicas favoritas à lista e desfrute delas à medida que o seu habitáculo se transforma no seu próprio estúdio de som privado. Conforto em qualquer banco Os ecrãs táteis dianteiros e traseiros permitem ter todas as definições de climatização e entretenimento ao seu alcance. Os bancos aquecidos e ventilados, a reclinação elétrica e os tecidos suaves ao toque proporcionam conforto adicional. Ainda mais ligado As chamadas são nítidas. Os dados são transferidos rapidamente. As portas e os porta-bagagens destrancam quando se aproxima. A conetividade e o alcance do sinal melhorados mantêm o condutor e o veículo sincronizados. A capacidade de Bluetooth garante entretenimento para os passageiros.

O ecrã tátil de 15,4 polegadas e o ecrã tátil de 8 polegadas permite aceder aos passageiros da segunda fila.

Depois, os bancos da segunda fila são elétricos, inclináveis e rebatíveis para aumentar o espaço do porta-bagagens para um total de mais de 2130 litros de armazenamento.

Novo Model Y promete segurança

Concebido a pensar na segurança dos ocupantes, o novo Model Y da Tesla está munido de funcionalidades de segurança ativa, que podem ajudar a reduzir a gravidade do impacto ou evitar acidentes:

Alerta de Colisão Frontal;

Travagem de emergência ativa;

Correção de transposição de faixa.

A par destas tecnologias, a estrutura rígida da carroçaria absorve melhor a energia em caso de colisão, enquanto os airbags ajudam a proteger os ocupantes.

Disponível em Portugal

Os interessados já podem encomendar o novo SUV elétrico na versão limitada de lançamento (Novo Model Y Long Range Launch Series): em Portugal, o preço começa nos 60.990 euros, com as entregas previstas para março.