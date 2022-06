A Microsoft tem estado num processo acelerado de desenvolvimento do Edge. Com a liberdade de não precisar de criar um browser, pode focar-se nos extras e na sua interligação com o Windows.

As novidades têm crescido e melhorado e agora há mais uma que chega. O Edge vai em breve conseguir partilhar ficheiros e notas com todos os dispositivos onde estiver a correr, criando uma união ainda maior.

Os últimos meses têm mostrado um desenvolvimento acelerado do browser da Microsoft. O Edge recebeu várias novidades e várias otimizações para conseguir cativar ainda mais os utilizadores, vencendo assim a concorrência.

Exemplos disso são a VPN que vai ter incorporada e até a forma como quer sincronizar-se com o Chrome, a cada vez que este for usado. São pormenores, mas que revelam bem como esta proposta está cada vez melhor e mais recheada de funcionalidades.

A mais recente novidade chama-se Drop e vai permitir trocar ficheiro e notas entre dispositivos. Para isso usará o Edge, que deverá estar a correr em todos os locais onde estes ficheiros vão ser entregues, bem como ser usada a mesma conta em todos.

Esta é uma novidade que a Microsoft preparou para conseguir criar uma ponte direta entre os dispositivos o utilizador. De forma simples, rápida e muito simples vai permitir que este sincronize os seus equipamentos.

Por agora, o acesso ao Drop está ainda muito limitado. A Microsoft tem esta novidade na versão Canary e limitada a um lote muito restrito de utilizadores deste browser, que pode ser usado no Windows e em muitas outras plataformas.

Esta deverá ser mais uma ferramenta única que poderá desequilibrar as escolhas dos utilizadores. Com estes argumentos facilmente se torna uma opção a ter em conta e que será certamente adotada por todos os que procuram um browser que se integra de forma única com o Windows.