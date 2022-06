Xbox revela novas entradas no Xbox Game Pass

Junho está aí e, enquanto esperamos pelo calor que nos leve até à praia para uns mergulhos refrescantes, podemos ir jogando alguns dos novos jogos que o Xbox Game Pass passou a disponibilizar.

Venham ver a lista de novos jogos a figurar no catálogo do Xbox Game Pass este mês.

A Xbox revelou quais os jogos que vão passar a fazer parte do catálogo do serviço Xbox Game Pass (alguns já chegaram) neste mês de junho.

Assim sendo, para todos os jogadores que tenham uma subscrição válida do serviço, eis a lista de jogos do Xbox Game Pass para Consola, PC Game Pass e Xbox Cloud Gaming.

Lista de jogos a chegar

A lista de jogos a entrarem no Xbox Game Pass deste mês de junho compreende 6 títulos bastante interessantes, encabeçados pelos fantásticos For Honor: Marching Fire Edition e Assassin’s Creed Origins.

Vejam de seguida quais os restantes jogos e quando chegam:

For Honor: Marching Fire Edition – 1 de junho: Consola, PC e Cloud

Ninja Gaiden: Master Collection – 2 de junho: Consola e PC

Assassin’s Creed Origins – 7 de junho: Consola, PC e Cloud

Chorus (ID@Xbox) – 7 de junho: Consola, PC e Cloud

Disc Room (ID@Xbox) – 7 de junho: Consola, PC e Cloud

Spacelines from the Far Out (ID@Xbox) – 7 de junho: Consola e PC

Novidades Xbox Live Gold

Por outro lado, os membros do Xbox Live Gold (englobado no serviço Xbox Game Pass Ultimate), poderão ainda desfrutar de outros novos jogos.

Aven Colony - disponível de 1 a 30 de Junho

Project Highrise: Architect’s Edition - disponível de 16 de Junho a 15 de Julho

Super Meat Boy - disponível de 1 a 15 de Junho

Raskulls - disponível de 16 a 30 de Junho

Tempo de dizer Adeus...

Entretanto, as saídas também se fazem notar e a partir do próximo dia 15 de Junho, alguns jogos vão sair do catálogo do Xbox Game Pass:

Darkest Dungeon (Cloud, Consola e PC)

Dungeons & Dragons: Dark Alliance (Cloud, Consola e PC)

Greedfall (Cloud, Consola e PC)

Limbo (Cloud, Consola e PC)

Worms Rumble (Cloud, Consola e PC)