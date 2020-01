A decisão de abandonar o seu browser e focar-se no novo Edge foi acertada para a Microsoft. Consegue assim criar melhorias e novidades, deixando o desenvolvimento para as equipas da Google.

Lançado oficialmente no passado dia 14, tem mostrado que é uma alternativa a ter em conta para navegar na Internet. Claro que nem todos o adotaram, e mesmo quem o instalou não gostou. Para esses explicamos hoje como é fácil ter de volta o anterior no Windows 10.

É simples remover o novo Edge

Ao passar a basear o Edge no Chromium, a Microsoft garante que tem acesso a um browser já maduro e que está em constante desenvolvimento. Assim, todos os problemas de segurança que surjam são rapidamente tratados e as novidades também não demoram a chegar.

Nem todos são apologistas desta mudança e depois de instalar o Edge, viram-se presos num browser que não gostam ou que não querem usar. Para esses, existe uma solução simples e que traz de volta a versão anterior.

Comecem por apagar este browser

O primeiro passo é o remover do novo Edge do Windows 10. A Microsoft impede que esta alteração seja feita nas definições, mas é possível realizar esse passo no Painel de Controlo. Escrevam então esse nome na pesquisa do Windows 10 e escolham a opção Desinstalar um programa.

Na nova janela que for apresentada, devem procurar o Edge. É a lista de apps que estão instaladas no sistema da Microsoft e que podem ser removidas. Basta que identifiquem o ícone do novo browser e depois que carreguem no botão Desinstalar.

A Microsoft tem um truque

No processo de remoção do Edge, será perguntado ao Utilizador se pretende manter os dados de navegação e outros. Caberá ao utilizador escolher o que pretende fazer, para assim guardar ou não esses dados para o futuro.

Quando terminar a desinstalação do novo Edge, os ícones presentes na barra de tarefas. Este é um processo normal e que não pode ser alterado. Devem depois colocar ali novamente o ícone do Edge para uma utilização mais simples.

Um processo simples no Windows 10

Ao contrário do esperado, não vai ser necessário instalar um novo browser. A versão anterior do Edge vai estar presente e pronta a ser usada.

Só precisam de escrever Edge na pesquisa do Windows 10 e este surgirá de imediato. Tudo será mantido como estava antes, incluindo a configuração da conta e até os favoritos.

Tudo volta ao que estava antes

De seguida, só precisam mesmo de usar o browser da Microsoft como faziam antes. Tudo o que estavam habituados a usar vai estar presente e pronto a ser explorado.

Não se sabe a razão porque que a Microsoft tenha mantido a versão anterior do Edge no Windows 10, mas a verdade é que esta está disponível para todos voltarem para trás e remover a versão mais recente.