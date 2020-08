Nova extensão do Google Chrome torna os anúncios mais transparentes

Se é utilizador do Google Chrome, sabe que as extensões disponíveis na Web Store são boas aliadas na hora de polir a nossa exploração do browser. Ou seja, podemos bloquear anúncios, adicionar determinadas VPNs, adicionar determinadas aplicações, entre muitas outras coisas.

Agora, a Google lançou para o seu browser uma nova extensão que permite ao utilizador ver os anúncios presentes na página que está a visitar e os dados pessoais que estão a ser recolhidos.

Mais controlo sobre os anúncios e sobre os dados pessoais

Aquando a visita a qualquer site que disponha de publicidade, é fornecida à fonte dessa publicidade dados nossos que, por vezes, nem imaginamos que podem estar a ser movimentados. Assim, a Ads Transparency Spotlight (Alpha), a nova extensão do Google Chrome, mostra ao utilizador o número de anúncios que a página carregou, os anunciantes envolvidos e as empresas de tecnologia responsáveis pela publicidade que aparecer.

Além disso, vai mostrar quais os dados pessoais que estão a ser recolhidos por cada um dos anunciantes. Isto, que pode ir desde a localização, interesses, nome, dados demográficos, etc.

A nossa nova extensão para o Chrome Ads Transparency Spotlight (Alpha) é parte da nossa ininterrupta iniciativa de dar às pessoas mais visibilidade sobre os dados utilizados para personalizar anúncios e dar-lhes mais controlo sobre esses dados.

Disse a Google.

Nova extensão zela pela transparência dos anúncios no Chrome

A Google informou que a versão inicial desta nova extensão vai apenas exibir informação de anúncios veiculados que implementaram o Ad Disclosure Schema. Assim, outros externos não serão, ainda, mostrados. Além de mostrar os anúncios presentes na página que o utilizador está a visitar, a extensão informa sobre todas as empresas e serviços presentes na página. Ademais, fornece o link para a política de privacidade de cada empresa.

Nos Estados Unidos, a extensão mostra como cada uma faz a recolha e o armazenamento dos dados pessoais. Contudo, uma vez na Europa, por exemplo, esta informação poderá não estar disponível.

A Ads Transparency Spotlight está incluída num reunir de esforços da Google, a fim de aumentar a transparência dos anúncios. Aliás, é objetivo da gigante das pesquisas eliminar, de forma gradual, as coockies e, eventualmente, introduzir um mecanismo de bloqueio de anúncios. Este faria uma triagem e apresentaria apenas os anúncios bons e seguros.

Se para si não for uma opção completa, pode optar pela extensão Ghostery. Esta oferece informação mais detalhada sobre rastreamento do utilizador e os próprios anúncios. Ademais, permite que os anúncios que o utilizador não desejar sejam bloqueados.