Mozilla afirma que o Firefox está ainda melhor e 75 vezes mais rápido

Ainda que tenha perdido muito do seu impacto, o Firefox ainda é um dos browsers preferidos dos utilizadores. Esta proposta da Mozilla perdeu ao longo dos anos parte das suas qualidades face à concorrência, mas agora parece querer recuperar. A informação mais recente é animadora e mostra que o Firefox está 75 vezes mais rápido.

De meados dos anos 2000 a meados dos anos 2010, o Firefox viveu a sua era dourada. No entanto, e com a imparável ascensão do Google Chrome e a chegada do Edge, o browser da Mozilla caiu para a posição de quarto ou mesmo quinto browser mais utilizado.

Agora, o Firefox está a planear um grande regresso. A Mozilla afirma que esta proposta está agora 75 vezes mais rápida com as suas atualizações mais recentes. A empresa continua a melhorar o desempenho deste browser, desta vez concentrando-se no tempo de execução do WebAssembly.

De acordo com as atualizações recentes, algumas tarefas de processamento no Firefox tornaram-se mais de 75% mais rápidas. O código WebAssembly, normalmente utilizado em aplicações e jogos Web avançados, é agora compilado mais rapidamente no browser.

O WebAssembly é uma tecnologia utilizada para um processamento mais complexo de vídeo, áudio e gráficos 3D em vez de JavaScript. É frequentemente escolhido para versões web de ferramentas como o Adobe Photoshop, SketchUp, Google Earth e jogos desenvolvidos com Unity.

No entanto, o Firefox costumava enfrentar problemas de desempenho ao compilar o código WebAssembly. Isso impactava negativamente a resposta da aplicação e os tempos de carregamento inicial. Assim, a mudança que está a caminho vem mudar este desempenho.

Graças a estas melhorias, as aplicações que utilizam o WebAssembly, como o Adobe Photoshop e o Google Earth, carregam agora mais rapidamente no Firefox. Por exemplo, um grande módulo WebAssembly na versão online do Photoshop, que antes demorava quatro minutos a compilar, demora agora apenas 14 segundos. Além disso, o teste web do JetStream 2 é agora concluído em 0,2 segundos.