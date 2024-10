Netflix continuou a crescer neste trimestre e ganhou 5 milhões de novos utilizadores

O Netflix não para de crescer. Este serviço de streaming voltou a registar resultados financeiros muito interessantes no terceiro trimestre de 2024. A empresa revelou que cresceu e adicionou 5,07 milhões de novos subscritores pagos durante este período, o que superou as expectativas.

Revelados 5 milhões de novos utilizadores

A Netflix tem agora 282,72 milhões de subscritores globais e acrescentou que tem agora mais de 600 milhões de espetadores em todo o mundo. Isto tendo em conta as pessoas que veem filmes e programas de televisão no serviço e que, na verdade, não pagam o serviço.

No seu relatório financeiro mais recente, a Netflix revelou que gerou 9,825 mil milhões de dólares em receitas no trimestre. Este número é superior aos 8,542 mil milhões de dólares em receitas do mesmo período do ano anterior. O lucro líquido do trimestre foi de 2,364 mil milhões de dólares, novamente superior aos 1,677 mil milhões de dólares em lucro líquido obtido no ano anterior.

A empresa afirmou ainda que as pessoas com uma subscrição paga passam em média mais de duas horas por dia a consumir conteúdos no serviço. Esta será a penúltima vez que a Netflix oferecerá números de membros nos seus resultados financeiros. Emitirá a sua última atualização regular do número de membro em janeiro de 2025, quando apresentar os resultados financeiros do quarto trimestre de 2024.

Netflix não para de crescer em número de utilizadores

A Netflix já desativou o seu plano básico sem anúncios nos EUA e no Canadá, e fará o mesmo no Brasil no final do quarto trimestre de 2024. Os novos subscritores do serviço de streaming vão ter de subscrever um plano com anúncios se quiserem a subscrição mais barata.

O nosso plano de anúncios permite-nos oferecer um preço mais baixo para os consumidores, o que se está a revelar popular: no terceiro trimestre, representou mais de 50% das inscrições nos nossos países de anúncios e a adesão ao nosso plano de anúncios cresceu 35% trimestre após trimestre. Estamos no bom caminho para alcançar o que acreditamos ser uma escala crítica de subscritores de anúncios para anunciantes em todos os nossos países publicitários em 2025, criando uma base sólida a partir da qual poderemos aumentar ainda mais a nossa adesão de anúncios em 2026 e nos anos seguintes.

A Netflix também tem grande conteúdo a chegar para o resto de 2024, incluindo a tão esperada segunda temporada de Squid Game a 26 de dezembro. Há ainda dois jogos ao vivo da NFL no dia de Natal e o evento de boxe ao vivo entre Mike Tyson e Jake Paul em 15 de novembro.