O mercado dos browsers tem estado animado e muitas novidades têm surgido de vários quadrantes. Se por um lado temos a Google e o seu browser a controlar, por outro temos uma verdadeira guerra entre o novo Edge e o Firefox.

É precisamente este último que agora voltou a trazer novidades. A versão 76 do browser da Mozilla chegou e as novidades são muitas. O foco é na segurança, mas existem mais melhorias presentes.

Apesar de toda a confusão que a COVID-19 tem causado, as equipas da Mozilla não pararam de desenvolver o Firefox. Assim, temos agora a versão 76 lançada e pronta para ser instalada por todos os que usam este browser.

A maior novidade que esta versão deste browser traz está relacionada com a segurança e com a gestão de passwords. O Lockwise, o gestor de passwords do Firefox passa a ser mais seguro e mais inteligente.

A partir de agora, este gestor irá alertar os utilizadores sempre que uma das suas passwords for descoberta numa das muitas fugas que ocorrem. Irá pedir que esta seja trocada por uma mais segura. Também a geração destas automaticamente está agora disponível.

Outra novidade neste campo está no acesso às mesmas passwords. Caso não exista uma geral e de administração, o Firefox passa a pedir a identificação do utilizador para que esta seja mostrada.

Por fim, e no campo das novidades, temos a chegada do Picture-in-Picture nos vídeos. Esta funcionalidade permite ter os vídeos a correr fora da janela do browser, dando ao utilizador a possibilidade de continuar a trabalhar.

Claro que esta versão do browser da Mozilla tem também a correção de algumas falhas que existiam. Se quiserem testar, esta nova versão está já disponível para atualização diretamente no Firefox ou para instalação aqui.