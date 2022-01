Sendo uma das ferramentas mais importantes de um sistema operativo, um browser com o Chrome têm ganho uma importância muito grande. Assim, é natural que se adaptem às necessidades dos utilizadores e tragam ferramentas que estes precisam.

A Google tem feito um trabalho que muitos classificam como exemplar com o Chrome, no que toca a novas funcionalidades. Agora, e ainda nas versões de teste, a gigante das pesquisas volta a mudar a forma como controlamos o áudio no Chrome e de forma muito inteligente.

Google mudou Chrome para o tornar mais simples

Os utilizadores do Chrome já se habituaram a usar o browser da Google para assistir a tudo o que são elementos multimédia. Estes chegam via Internet, quer sejam vídeo, áudio ou outro qualquer formato. Esta montra dá acesso a tudo o que estes precisam.

Para gerir o áudio destes elementos, o utilizador precisa apenas de escolher uma opção nos separadores. Assim, facilmente, podem colocar o áudio deste separador em mute, eliminando todo o som que não queremos que esteja presente.

Controlamos áudio de forma mais simples

A grande mudança da Google, que na verdade é muito simples e lógica para a maioria, simplifica este processo. O que já pode ser visto, e até testado pelos utilizadores, permite que com o clicar no pequeno ícone do altifalante o mute/unmute seja realizado na hora.

Este passo simplifica todo o processo, evitando ao utilizador ter de clicar com o botão direito do rato no separador e escolher a opção. Por agora a nova opção está apenas presente nas versões de teste do Chrome, na Canary de todos os sistemas.

Como ativar esta novidade neste browser?

Quem quiser testar já a nova opção só precisa de colocar o endereço seguinte na barra de endereço: chrome://flags/#enable-tab-audio-muting. Aqui vão encontrar a opção correspondente, que deve depois ser alterada para Enabled. De seguida, o browser deve ser reiniciado.

Desse momento em diante, sempre que quiserem calar o áudio de um separador só precisam de clicar no novo ícone presente. Esta opção vai agora ser maturada e melhorada pela Google, para muito em breve ser disponibilizada para todos os utilizadores do Chrome.