Novidades fresquinhas para Highrise City

Tal como aqui indicámos, o jogo dos FourExo Entertainment, Highrise City encontra-se prestes a chegar à sua data de lançamento.

Este City Builder (jogo de construção e gestão de cidades) parece estar a ser construído com boas fundações. Venham ver as novidades.

O jogo, conforme podem ver aqui, encontra-se a ser desenvolvido pelos estúdios indie alemães FourExo Entertainment e tenta trazer uma abordagem inovadora sobre este tipo de jogos (City Builder).

Este jogo apresentará um complexo modelo económico baseado nos recursos e na sua gestão. Para tal, combina dois géneros distintos. Por um lado apresenta fortes influências dos tradicionais City Builders e, por outro lado, de títulos de simulação que se referem a modelos de Gestão Económica e Recursos.

Recentemente foi revelado um novo trailer de Highrise City que mostra outros aspetos importantes do jogo:

Neste novo vídeo agora disponibilizado, são focados alguns aspetos que terão forte influência na forma como a nossa metrópole irá evoluir: Leis e Research.

Para se aprovar Leis é necessário ter um Tribunal na cidade. Após a construção do Tribunal concluída, todas as opções ficarão disponíveis imediatamente, sendo uma questão de priorização por parte do jogador. É claro que, sendo o Mayor da cidade, a qualquer momento poderemos tentar reverter algumas delas, consoante o seu efeito na sociedade.

Por exemplo, legalizar o jogo, pode trazer benefícios financeiros mas acarreta um risco muito elevado em relação ao crime e fraude. Pode ser bom para amealhar uns tostões para os cofres da cidade mas a longo termo, trará um agravamento da criminalidade.

Consequentemente, podemos depois construir uma Esquadra da Policia com os rendimentos do jogo, e por aí fora...

Por outro lado, as preocupações ambientais também estarão presentes em Highrise City e o desenvolvimento de politicas ambientais terão um grande impacto na evolução da cidade. Se impusermos limites de poluição, poderemos ter uma cidade mais apelativa ao cidadão e com condições mais agradáveis para os manter satisfeitos, por exemplo.

No entanto, a redução de emissões leva a um recuo na indústria o que terá forte impacto na produção e consequentemente, no rendimento que a Câmara terá com a taxação dessas industrias.

E aqui poderá entrar a Research (pesquisa), com o desenvolvimento de indústrias com recurso a energias renováveis, por exemplo. O investimento em Pesquisa de Energias Renováveis será sempre um investimento caro mas, irá trazer lucros (ambientais e não só) a longo prazo.

Para isso existirá a possibilidade de se edificar Research Center, ou Centro de Pesquisa e Investigação que será o local onde todos esses desenvolvimentos e evoluções tecnológicas serão estudadas e aprimoradas.

A obtenção de alguns milestones na nossa cidade, como por exemplo, atingir um determinado número de cidadãos permite ao jogador, ter acesso a novas tecnologias para desenvolver no Research Center, pelo que o equilíbrio será sempre bastante delicado. Aliás, é com base na obtenção desses milestones que também desbloqueamos novos edifícios e outras features para a nossa cidade. Está tudo interligado...

E serão questões como estas que o jogador terá de saber responder ou resolver em Highrise City.

Seguem mais alguns dados e números, acerca daquilo que Highrise City vai apresentar e que revelam a dimensão do jogo e da tarefa dos jogadores:

Até 1 milhão de habitantes por cidade

Estratificação social de 5 níveis

50 tipos de recursos diferentes

Até 30.000 edifícios por cidade

Até 5.000 carros e veículos por cena (pressupõe-se, por ecrã)

Até 20.000 pessoas por cena (pressupõe-se, por ecrã)

As cidades podem ter até um máximo de 194 Km2

Dificuldade ajustável, adaptando o jogo tanto a novatos como a jogadores mais avançados

Sistema de research que permite descobrir novas tecnologias e implementar novas leis metropolitanas

Complexidade avançada no sistema comercial

Entretanto foi revelado que a Beta de Highrise City terá inicio a 27 de janeiro.