ID. Buzz: o “pão de forma” da Volkswagen já foi visto na estrada

Esta semana foi divulgado que a Autoeuropa vai participar no desenvolvimento de alguns componentes do novo furgão elétrico da Volkswagen, o ID. Buzz, sucessor do conhecido "pão de forma", que será construído em Hannover, na Alemanha. No entanto, já foi visto nas ruas europeias e as imagens do seu interior deixam adivinhar alguns pormenores muito interessantes.

Segundo informações, a versão de produção do conceito ID. Buzz está pronta, mas ainda está em testes "camuflados" nas estradas pela Europa.

ID. Buzz: o "pão de forma" moderno da Volkswagen

O novo furgão elétrico da Volkswagen está a chegar e terá uma versão para passageiros bem ao jeito do antigo pão de forma. Conforme podemos ver nas imagens, captadas em Espanha, a carrinha elétrica é muito espaçosa e traz alguns pormenores muito interessantes.

Em imagens que circulam em fóruns e sites, o ID. Buzz já mostra até detalhes do interior, como nestas fotos.

Pelo padrão de acabamento, nota-se que essa versão do novo Volkswagen será equivalente à proposta do pão de forma, com sete lugares sentados, modulares e bagageira com ajuste de espaço.

Com acabamento claro e opção de tons diferentes para o painel, o ID. Buzz de produção deve oferecer várias possibilidades para os clientes. O ecrã digital integrado à coluna de direção também é muito interessante, tendo ao lado área de entretenimento multimédia, muito em linha do que já se conhece dos ID.

O porta-copos ajustável e a consola modular próxima, também ampliarão o conforto a bordo, dado ser um veículo essencialmente familiar.

Com bom espaço interno, o ID.Buzz será um produto apreciado por quem precisa de espaço e conforto, além da conectividade, com atualização OTA e recursos de assistência ao condutor.

Feita em Hannover, a carrinha terá motorização traseira ou dupla, com possíveis 203 cavalos iniciais nessa configuração, assim como 299 cavalos com tração AWD. Já a versão furgão deve começar em 148 cavalos. Nas duas opções, as baterias serão de 58 kWh ou 77 kWh, padronizadas da família ID.

Esta oferta relança um modelo tradicional, agora com novas linhas e totalmente elétrico, conseguindo oferecer uma autonomia de 400 km a 500 km, em média.