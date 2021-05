Vezes e vezes sem conta estamos a navegar na internet e fechamos um separador por engano ou mesmo o Chrome completamente, perdendo todos os separadores abertos. As soluções são tão simples que não deve deixar de as conhecer.

Saiba como proceder para nunca mais perder os seus separadores fechados acidentalmente.

A gestão dos separadores no Chrome tem vindo a ganhar melhorias extraordinárias. Hoje é possível, por exemplo, criar grupos de temas e gerir os separadores que lá estão dentro, por cores. A gestão passa assim a ser muito mais eficiente e o utilizador mais produtivo.

Mas existem truques antigos que não devem ser esquecidos pela importância que têm. Perder separadores pode ser uma dor de cabeça para muitos, mas a solução é simples. Existem, portanto, duas formas de gerir esta área adaptadas a diferentes situações.

#1 Definir o restauro da sessão sempre que se abre o browser

O primeiro passo para este processo é o de ajustar as definições de arranque do Chrome. Ou seja, se fechar o browser por engano, este ajuste vai garantir-lhe que todos os seus separadores continua lá prontos a serem usados.

Deverá então abrir as Definições do Chrome e escolher a opção No arranque. Terá então que selecionar a opção Continuar onde deixou.

#2 Abrir separador recente

Outro truque para ter na ponta dos dedos é uma combinação de teclas. O Ctrl + Shift + T abre instantaneamente o último separador fechado…

O melhor é que se continua a carregar, vão lhe aparecer os vários separadores que fechou durante aquela sessão.

Basicamente, este comando dá-lhe acesso direto ao histórico recente que também pode consultar no Menu do Chrome (reticências verticais). Em Histórico terá então os separadores fechados recentemente, não só no PC, mas também noutros dispositivos onde tem o Chrome com a sua conta.

Veja mais atalhos de teclado essenciais aqui: