4 Extensões para Google Chrome que deve ter instaladas

As extensões para browsers oferecem ao utilizador funcionalidades extra, muitas vezes de grande utilidade e que promovem a produtividade e até o lazer. Mas, sendo o Google Chrome um dos mais utilizados, as sugestões recaem sobre ele.

Conheça 4 extensões úteis para instalar no seu Google Chrome.

Por vezes o áudio reproduzido pelo computador pode ser limitado em termos de volume. Pode ser por uma questão do próprio ficheiro de áudio, pelo software ou mesmo por questões de hardware.

Esta extensão pode dar uma ajuda para aumentar então o volume de algo que está a ouvir através do Chrome. Trata-se de um controlador de volume que permite ir dos 0% até aos 600%. De facto o recurso, enquanto controlador de volume no browser é muito bom, mas cuidado com os tímpanos.

Sempre que está a navegar pela Web encontra fotos ou outras imagens em miniatura, que muitas vezes tem interesse em ver ampliadas. Com esta extensão e uma simples passagem sobre a imagem vai conseguir fazê-lo.

É compatível com o Facebook, Reddit, Twitter ou qualquer outro site.

Para quem necessita de assinar e enviar documentos digitais a melhor forma de o fazer é através da assinatura digital, evitando desperdício de papel e perdas de tempo com impressoras pelo meio do processo.

O DocuSign é um serviço bastante completo para o efeito e tem também a sua extensão para Chrome, potenciando a sua utilização.

A Kami é uma das melhores e mais completas extensões para anotações e edição de PDFs e outros documentos. Além disso, é compatível com o Google Drive e com o Google Classroom, sendo assim uma ferramenta perfeita para auxiliar no momento do estudo e trabalhos de grupo.