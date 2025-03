É melhor atualizar já o Firefox ou terá um problema grave muito em breve

Todos os que usam a Internet sabem da necessidade constante de se manter atualizado e com as mais recentes versões do software que usam. A Mozilla vem agora mostrar isso novamente, com um recado urgente aos utilizadores. Devem atualizar imediatamente o Firefox ou vão ter um problema grave muito em breve no browser.

O Firefox começou a enviar notificações aos utilizadores, alertando-os para atualizarem o Firefox antes de 14 de março. Quem não seguir estas recomendações, arrisca-se a ver todos os dados armazenados no seu computador a ficarem expostos.

A equipa da Mozilla detetou um problema ao carregar conteúdos multimédia em sites que pode afetar milhões de utilizadores em todo o planeta. Este é corrigido na última atualização do browser e é um patch que está disponível para download há algumas semanas.

Do que é revelado, a partir de hoje, expirará um ficheiro utilizado para verificar a segurança do conteúdo carregado nos sites. Quem não atualizar, verá o Firefox tornar-se pior. Os utilizadores que utilizam extensões podem ter problemas de compatibilidade, enquanto outras podem deixar de funcionar completamente.

A única solução para continuar a utilizar todas as funcionalidades do Firefox é atualizar o browser para a versão 128 ou superior. A Mozilla garantiu que as extensões da Mozilla começarão a falhar a 14 de março. Todo o conteúdo protegido por DRM, como vídeos e imagens, deixará de ser reproduzido. Os sites não carregarão estes elementos multimédia, mas também não poderão utilizar plataformas de streaming.

Os utilizadores não só notarão uma pior experiência no Firefox, como também será mais perigoso utilizar o browser agora. Este cenário é ainda pior, pois muitos demoram a atualizar para a versão mais recente se não houver grandes alterações ou novas funcionalidades.

Como atualizar o Firefox 128 ou superior? O Firefox pode ser atualizado no menu da aplicação e, em seguida, selecionar “Acerca do Firefox”. O próprio browser instalará automaticamente a versão mais recente disponível nesse momento e que seja compatível com o seu computador. Terá apenas que recarregar a aplicação usando o botão “Reiniciar para atualizar o Firefox”.