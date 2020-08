Nos dispositivos móveis, a experiência de utilização no acesso à Internet depende de muitos fatores. Por norma não é uma ligação estável, mas há ainda toda a dependência do lado das páginas e dos serviços.

Com uma aposta única neste campo, a Google quer alertar os utilizadores quando navegar para sites rápidos e que vão dar uma excelente nevegação. Para isso, e em breve, vai haver uma notificação importante para os utilizadores.

Ainda mais informação no Chrome

Para além de criar as tecnologias que tornam a Internet mais rápida, a Google tem investido muito no seu browser, em especial na versão móvel. O Chrome é hoje um browser essencial no Android e uma pedra fundamental no que toca a estas navegações.

Para o tornar ainda melhor, a Google vai em breve passar a apresentar uma novidade na sua interface. Será simples e rápido saber se a página que vai abrir é rápida ou se o que o espera é uma experiência menos positiva.

Páginas rápidas vão ter uma notificação

Esta novidade, que pode parecer simples e com pouco significado, será muito importante para os utilizadores. Ao carregarem num qualquer link numa página que estão a visitar, será mostrado uma nova opção, que indica se a página é rápida.

Com base nessa informação o utilizador pode depois decidir se abre esse link ou se procura a mesma informação noutras páginas. Esta informação será obtida da Google, com base nos testes períodicos que faz no Core Web Vitals.

É assim que se ativa no Android

Quem quiser testar já esta novidade só precisa de ter o Chrome Beta para Android e ativar uma flag específica. De nome “Context menu performance info and remote hint fetching”, deve passar para Enable, relançando depois o browser.

Desse momento em diante, e sempre que o protender, o utilizador pode ver o ranking da página que irá abrir. Caberá depois a si a decisão de avançar ou procurar informação em páginas mais rápidas.