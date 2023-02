Dica: Quer ter o ChatGPT no seu Chrome? Estas extensões podem ajudar

Com o ChatGPT cada vez mais presente, os utilizadores querem agora que se integre com as suas ferramentas. Para mostrar a sua utilidade, hoje trazemos 4 extensões que podem usar no Chrome para o explorar ainda mais.

As potencialidades do ChatGPT são quase infinitas. Esta é uma fonte de informação que consegue dar mais do que dados, tendo a capacidade de os integrar e de lhe dar contexto. É ainda uma inteligência que pode ser colocada a trabalhar para o utilizador, como podem ver nas 4 extensões do Chrome que apresentamos abaixo.

ChatGPT for Google

Esta primeira proposta adapta-se a qualquer motor de pesquisa que seja usado e complementa os resultados das pesquisas ali realizadas. Mostra como poderá em breve ser o que browser como o Chrome ou o Edge podem funcionar ao terem acesso ao ChatGPT ou a outros, como o Bard da Google.

Para usar o ChatGPT for Google só necessitam de o instalar e depois fazer pesquisas nos principais motores. Toda a informação complementar surge rapidamente e vai ajudar o utilizador a contextualizar os resultados.

Tactiq

Esta extensão do Chrome vem mostrar outra forma simples como o ChatGPT pode ser usado. Mais do que pesquisas, pode olhar para os conteúdos e realizar resumos e retirar a informação mais relevante

É aqui que o Tactiq se desataca, ao transcrever reuniões, sejam elas no Zoom, no Teams ou no Google Meet. Só precisa de ter acesso à reunião e rapidamente surge a transcrição destas, com as suas ideias principais.

ChatGPT Writer

Quem tem muitos emails para responder tem aqui uma ajuda essencial. O ChatGPT Writer permite que possam automatizar as respostas de email, sempre com um contexto e com uma ideia definida da mensagem que querem fazer passar.

Basta dar um pequeno contexto da resposta e rapidamente a mensagem final é apresentada, pronta para ser enviada como resposta. Não podia ser mais simples e mais útil a integração com o ChatGPT.

WebChatGPT

Estando as respostas do ChatGPT limitadas ao ano de 2021, importa dar-lhe acesso a mais informação. Com o WebChatGPT, os utilizadores podem abrir o leque de informação e dar acesso a mais dados e mais recentes. Este processo é feito ao mesmo tempo que é usado para dar informação ao utilizador.

Extes são 4 exemplos de extensões do Chrome que se integram com o ChatGPT e tiram dele já muito para os utilizadores. Certamente que muitas outras propostas podem ser usadas e que vão aumentar a produtividade de todos.