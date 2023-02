Twitter estará a ocultar conta do sindicado de trabalhadores da Tesla

As notícias de que o Twitter não apresenta nos seus resultados de pesquisa algumas contas não são novas e parece que se relacionam sempre se uma forma ou de outra com Elon Musk. Alguns trabalhadores da Tesla estão a acusar a rede social de ocultar a conta do sindicado.

Os trabalhadores da Tesla na Buffalo Gigafactory apresentaram uma queixa ao Conselho Nacional de Relações Trabalhistas (NLRB) com uma acusação direta ao Twitter de "shadowbanning" da sua conta sindical recém-criada.

Este termo é aplicado quando existe a prática de bloquear ou bloquear parcialmente um utilizador, ou o conteúdo do utilizador de alguma comunidade online, de tal forma que a proibição não seja facilmente aparente para o utilizador, independentemente de a ação ser executada por um indivíduo ou por um algoritmo.

O grupo anunciou a sua intenção de se sindicalizar a 14 de fevereiro, tendo sido publicada uma declaração pública no Twitter sobre "procar uma voz no trabalho". No entanto, os tweets do grupo pararam de aparecer nos resultados da pesquisa no dia seguinte, indicando que a sua conta havia sido ocultada.

Em fevereiro de 2023, imediatamente após os trabalhadores anunciarem uma campanha sindical nas instalações da Tesla Gigafactory 2, o empregador acima mencionado, através do CEO Elon Musk e/ou dos seus agentes e representantes, fez com que a conta do sindicato no Twitter (@united_tesla) fosse banida pela sombra da plataforma do Twitter

|disse o grupo num documento do NLRB feito pelo Workers United, o sindicato que apoia a campanha.

Numa pesquisa rápida, a página @united_tesla não aparece realmente. Contudo, as pesquisas relacionadas aparecem, com identificação da página.

À empresa, este grupo de funcionários exige melhores condições no trabalho e melhores salários. Note-se que, segundo eles, a Tesla monitoriza as teclas digitadas para determinar quanto tempo gastam em cada tarefa e quantas não foram dadas nos períodos de pausas.

Recentemente foram também demitidos vários funcionários de forma ilegal associados a esta atividade sindical. Segundo o grupo, as demissões surgiram como uma forma de retaliação para desencorajar a atividade. A Tesla contesta esta acusação, ao alegar que os trabalhadores não tiveram o desempenho esperado.