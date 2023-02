Sites da TV estatal russa foram desativados durante o discurso do presidente Putin

Ao ligarmos as nossas televisões nesta manhã de terça-feira de Carnaval, especialmente em canais de notícias, vemos que Vladimir Putin se encontra a fazer um discurso ao país sobre o atual estado da nação. No entanto, curiosamente, durante esse mesmo discurso, os sites da TV estatal russa foram desativados deixando vários internautas impedidos de os acederem. Para já, os motivos para este problema ainda não são conhecidos, mas já há quem fale de um ataque informático.

Sites da TV russa desativados durante o discurso de Putin

Vladimir Putin assinalou este dia 21 de fevereiro para realizar um discurso ao país onde fala de vários assuntos do interesse público. Entre eles está, como esperado, a guerra contra a Ucrânia, deixando várias explicações e informações da sua visão sobre o conflito. Mas o presidente russo falou também de vários outros temas, nomeadamente a situação financeira, económica, educação, saúde, cultura, investimentos, projetos, infraestruturas, entre outros assuntos sobre o país.

No entanto, de acordo com a notícia divulgada pela Reuters, durante este mesmo discurso, os sites da TV estatal russa, que transmitiam em direto o discurso de Putin, sofreram uma interrupção, deixando-os desativados e impedido o acesso aos seus conteúdos.

Os jornalistas da Reuters que se encontravam a cobrir a notícia, localizados em diversas regiões, não conseguiram aceder ao site All-Russia State Television and Radio Broadcasting Company (VGTRK) nem à plataforma de transmissão ao vivo Smotrim durante vários períodos durante o discurso do presidente russo.

Segundo os detalhes, no site do VGTRK surgia uma mensagem a indicar que estavam a ser realizados "trabalhos técnicos", já o site do Smotrim nem sequer carregava. Esta é uma situação estranha, uma vez que antes do início do discurso de Putin, os canais estatais transmitiam os preparativos técnicos para a transmissão do discurso e era ainda indicada a informação de que a transmissão ao vivo seria realizada por todos os principais canais de TV russos.

Ataque DDoS?

Embora não haja ainda uma explicação para o problema, a agência de notícias estatal RIA Novosti referiu que a interrupção resultou de um ataque DDoS (Distributed Denial-of-Service).