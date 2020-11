Dica: Como tornar o Android do Chrome ainda mais rápido na Internet

Sendo o browser mais usado na Internet, o Chrome acaba por ser a escolha óbvia para a maioria dos utilizadores. Ainda para mais, este browser é também o que é oferecido de base no Android e em todos os seus smartphones.

Assim, e dada a sua grande utilização, importa que o Chrome funcione de forma perfeita. Sendo já muito rápido, há ainda espaço para algumas melhorias neste browser, para o tornar ainda mais eficiente e ágil. Vamos saber como podem tornar o Android do Chrome ainda mais rápido na Internet.

Existe ainda certamente espaço para melhorias no Chrome, quer na sua base ou no que toca aos utilizadores. Estes podem ativar algumas opções ou configurar algumas áreas que tornam este browser melhor e ainda mais rápido.

Modo Lite poupa dados e acelera o browser

A primeira opção é decerto já conhecida há vários anos e permite que este browser poupe muita largura de banda. Para além de mais eficiente, o Chrome consegue ser também mais rápido a navegar na Internet e a carregar todas as páginas que são visitadas.

Para ativarem o modo Lite devem abrir as configurações do Chrome e depois escolher a opção Modo Lite. Aí dentro vão ter acesso a toda a poupança que tenha sido já feita, mas principalmente, têm a possibilidade de ativar ou desativar este modo.

Pré-carregar páginas no Chrome

Uma segunda opção que podem ativar está no pré-carregamento de páginas web. Isto significa sobretudo que as principais páginas de uma pesquisa ou os links que estão numa página são carregados pelo Chrome. Assim, ao serem necessários estão já disponíveis no Chrome.

Para ativarem esta opção devem abrir as Definições e depois aceder a Privacidade e segurança. Aqui dentro devem selecionar a opção Pré-carregar as páginas para uma navegação e uma pesquisa mais rápidas. Dai em diante, o Chrome será ainda mais rápido.

Estas são apenas duas opções que podem usar neste browser para o tornar ainda mais rápido e mais eficiente. Explorem tudo o que está presente e de certeza que vão ter acesso a mais opções que podem ativar para melhorar este browser.