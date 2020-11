Os serviços de streaming mudaram a forma como os utilizadores consomem conteúdos, sejam eles de música ou de vídeo. A liderar esta mudança temos empresas como o Spotify ou o Netflix, que dão os utilizadores um conjunto único de propostas.

Claro que esta oferta, muita de consumo rápido, veio mudar onde os utilizadores vão obter o seu entretenimento e a forma como estes são consumidos. Curiosamente, e porque os utilizadores assim o pediram, o Netflix vai criar um canal de televisão normal e com transmissão linear.

Mudar a forma se consome o Netflix

Um dos problemas de quem usa o Netflix é escolher o que assistir. As propostas que o serviço de streaming são ricas e muito variadas, com novidades constantes e sempre muito interessantes. Este “problema” acontece muitas vezes e nem sempre é simples de resolver.

Como muita gente não quer mudar essa forma de ver conteúdos, o Netflix está a preparar uma solução. Esta está dedicada a quem quer manter a forma tradicional de ver televisão e que assim prefere ter acesso de forma linear.

Um canal de televisão para o streaming

Esta novidade está a chegar ainda para testes e num único mercado, em França. Será um canal digital e que estará disponível para todos os utilizadores do serviço, mas num formato diferente do tradicional que o Netflix fornece.

Tal como a televisão funciona, este terá uma grelha pré-definida e com uma programação que o utilizador não controlará. Ficará a cargo do Netflix definir o que ver e quando ver. O acesso estará limitado no início, em França, mas crescerá depois a muitos mais utilizadores no país.

Testes em França com os seus conteúdos

Uma das ideias do Netflix é usar este novo canal como uma montra dos seus novos conteúdos, dando provavelmente maior foco à produção própria. O acesso será feito via Internet, na opção “Direct” que irá estar presente.

Esta experiência segue outras que o Netflix já teve igualmente antes e que davam ao serviço o controlo do que os utilizadores viam neste serviço. Curiosamente, traz de volta aquilo que tinha alterado, e que se pensava ser o caminho para o futuro.