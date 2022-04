Sendo o Chrome o principal browser da Internet, é normal que as suas extensões sejam muito usadas e avaliadas pelos utilizadores. Isso obriga a que sejam de qualidade superior e que não coloquem o browser em risco.

A Google encontrou agora uma forma de garantir que uma extensão do Chrome é segura para ser usada. É simples de avaliar e dá aos utilizadores uma melhor segurança, ao mesmo tempo que garante que estes estão protegidos.

Google traz ainda mais segurança

As extensões do Chrome são a garantia que os utilizadores conseguem retirar ainda mais do browser da Google. Trazem para o Chrome novas capacidades, ao mesmo tempo que elevam ainda mais as que este navegador da Internet oferece aos utilizadores.

Para dar aos utilizadores ainda mais segurança, a Google preparou agora uma novidade que pode ser já aproveitada. Na lista de extensões que oferece passam a existir 2 marcadores, que são o selo de proteção da Google para as extensões do Chrome.

Browser protegido com estas novidades

Para obter estes selos as extensões do Chrome precisam garantir que um conjunto de informações e regras estão satisfeitas. O primeiro garante que todas as regras e o design proposto pela Google é cumprido e levado em conta. É também a certeza de que foi avaliada de forma manual pelas equipas da Google.

Já o segundo selo de garantia da Google consegue garantir que o criador da extensão é realmente quem diz ser. Esta confirmação é importante para muitos serviços e sites da Internet, que assim garantem a origem do serviço que oferecem.

Chrome obriga a seguir as regras impostas

Para conseguir este selo, as extensões precisam também cumprir as regras da Google para o Chrome. Neste caso poderá ser realizado um maior controlo por parte da gigante das pesquisas, que sabem bem quem é o programador e o criador desta, reagindo caso seja necessário.

Estas medidas estão já em vigor e garantem uma segurança muito grande para as extensões do Chrome. Ainda assim, a Google recomenda que os utilizadores tenham uma atenção grande ao que instalam e que usem apenas a sua loja, para assim estarem seguros e protegidos.