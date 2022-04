Elon Musk é conhecido por tomar medidas e posições extremas no que toca a defender a Tesla e outras das suas empresas. Confronta muitas vezes os que se colocam contra as suas conquistas e é irredutível nesses momentos.

São conhecidos os embates que tem, independentemente da pessoa ou da empresa que os provocam. A mais recente vítima parece ser o conhecido Bill Gates, que terá pedido apoio para uma ação filantrópica dedicada às alterações climáticas.

Não se sabe bem como esta situação veio a público, mas surgiram agora informações sobre uma conversa que Elon Musk terá tido com fundador da Microsoft. Bill Gates terá trocado mensagens com o criador da Tesla e o resultado final não terá sido o esperado.

Publicado por @WholeMarsBlog, foram conhecidas as mensagens que resultaram de um pedido de apoio para uma ação contra as alterações climáticas. O apoio não avançou porque Bill Gates terá uma posição em bolsa que aposta na perda de resultados da Tesla.

So apparently Bill Gates hit up @elonmusk to discuss “philanthropy on climate change” but Elon asked if he still had a half billion dollar short position on $TSLA.



Bill said he hasn’t closed it out, so Elon told him to get lost. No idea if this is true lol pic.twitter.com/iuHkDG3bAd — Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) April 22, 2022

Quando o criador da Microsoft foi confrontado com a questão de Elon Musk sobre a sua "short position" de 500 milhões, teve de admitir a sua existência. Elon Musk foi então rápido a responder, com uma posição muito crítica para Bill Gates.

Segundo Elon Musk, a posição da ação de filantropia contra as alterações climáticas não podia ser leva a sério. Ao apostar numa quebra de resultados da Tesla, e contra uma empresa que defende o clima com os seus carros elétricos, estava a ir contra a ideia base das suas ações.

Yeah, but I didn’t leak it to NYT. They must have got it through friends of friends.



I heard from multiple people at TED that Gates still had half billion short against Tesla, which is why I asked him, so it’s not exactly top secret. — Elon Musk (@elonmusk) April 23, 2022

Não se conhece a origem destas imagens, mas o próprio Elon Musk já confirmou a sua veracidade. Em resposta ao tweet original, revelou também que sabia que Bill Gates tinha esta posição, algo que era público e que por isso terá questionado o homem forte da Microsoft sobre essa posição.

Para acicatar ainda mais esta controvérsia, Elon Musk publicou mais tarde um novo tweet onde brincava com Bill Gates. Esta parece ser uma situação resolvida, mas que mostra que também os homens mais ricos do planeta chocam e provocam-se para tentar resolver os seus problemas.