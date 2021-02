A Mozilla já nos habituou a novidades constantes no Firefox. Este browser está permanentemente e a cada nova versão surgem novidades importantes em muitas áreas importantes, desde a segurança até a alterações da sua interface.

Para o provar, a Mozilla revelou agora a mais recente atualização deste browser, o Firefox 86. Foca-se em aumentar a privacidade do utilizador e impedir que os sites os possam seguir contra a sua vontade. É por isso hora de fazer a atualização para a nova versão.

O fim das supercookies neste browser

Há uma novidade de peso e que torna o Firefox 86 uma atualização essencial. A Mozilla tratou finalmente de encontrar a proteção que os utilizadores necessitam contra as supercookies. Estas permitem que dados sejam partilhados entre sites, o que não é desejável.

Com o nome Total Cookie Protection, garante o isolamento das cookies de cada site. Estas não vão conseguir aceder a quaisquer dados que não sejam os seus e assim ficam separados e sem acesso a qualquer informação extra e não necessária.

Mais novidades no Firefox 86

Para além desta partilha e informação não autorizada, fica ainda desabilitada uma das piores funções destas supercookies. Falamos da possibilidade de seguir os utilizadores à medida que estes vão navegando ao longo da Internet.

Outra novidade da versão 86 do Firefox está no PiP para os vídeos que o utilizador quer ver. A partir desta novidade da Mozilla passa a ser possível ter vários vídeos abertos no modo PiP, dando ao utilizador a possibilidade de escolher o que ver e quando.

Ainda mais melhorias da Mozilla

A complementar estas alterações, a Mozilla adicionou ainda alterações no campo da impressão, sendo a interface redesenhada e melhorada. Há ainda as naturais melhorias de desempenho e a correção de bugs esperadas.

Se são utilizadores do Firefox então devem instalar a nova versão da Mozilla e conhecer as novidades. Esta estará já disponível dentro do browser ou disponível no site para download.