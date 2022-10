Apesar de manter um ritmo muito elevado de novas versões fo Firefox, a Mozilla não tem descurado as questões das restantes versões. Sempre que necessita lança atualizações e correções para assim ter um browser próximo da perfeição.

Esta situação está agora a repetir-se novamente, com a mais recente versão. O Firefox 106 está com algumas falhas e por isso surge agora mais uma correção. Tem o número 106.0.3 e procura resolver problemas, em especial com a atualização 22H2 do Windows 11.

Foi há pouco que a nova versão do Firefox foi disponibilizada aos utilizadores deste browser. Ao contrário das situações anteriores, esta não acumula novidades e melhorias em diversas frentes, mas traz sim correções de problemas reportados pelos utilizadores.

Com esta nova atualização, a Mozilla quer trazer ed volta a estabilidade que este browser nos habituou e que os utilizadores querem. Em primeiro lugar, este novo Firefox vai corrigir um problema que o Windows está a apresentar, em especial no arranque deste browser.

A Mozilla não detalhou as causas deste problema que está a afetar alguns utilizadores do sistema da Microsoft. Ainda assim, e após a sua instalação, a criadora do Firefox garante que com esta nova versão este problema do browser desaparece de forma completa.

Uma segunda situação que é corrigida com o Firefox 106.0.3 resulta da instalação da atualização 22H2 do Windows 11 e da novidade Moment 1. Esta acontecia com a utilização das Suggested Actions do sistema da Microsoft.

Em concreto, e após copiar um texto de uma simples página web, o browser da Mozilla deixava de responder, acabando por deixar de poder ser usado até ser reiniciado. As Suggested Actions permitem ao utilizador tomar algumas ações diretamente com base no que o utilizador selecionar ou copiar.

Esta nova versão está já disponível para os utilizadores instalarem. Deve surgir de forma automática para os utilizadores, mas pode também ser procurada, para assim eliminar os problemas que estão bem conhecidos e que afetam especialmente o Windows.