Há muitas formas diferentes de usar o WhatsApp e que mudam este serviço de forma muito útil. Toma por base o que está oferecido e torna-o ainda melhor, apenas com um pouco de imaginação e de engenho.

Uma destas é o envio de mensagens para o próprio utilizador. É uma conversa pouco interativa, mas que pode servir perfeitamente para repositório de mensagens ou lembretes. Em breve, esta capacidade vai ser simplificada e muito mais prática, com uma novidade que está a chegar.

Mais simples enviar mensagens a utilizador

O WhatsApp é uma excelente ferramenta para comunicação, não apenas para comunicação entre utilizadores ou para grupos. Para além disso, e como extra que o utilizador pode usar, há ainda as chamadas de voz ou de vídeo, que muitos usam de forma recorrente.

Uma outra forma de usar o WhatsApp, completamente fora do que é normal, é o envio de mensagens para o próprio utilizador. Este serve como um repositório de notas ou de links, que podem ser usadas mais tarde, da forma como o utilizador pretender.

Com uma novidade que está agora a ser testada, o envio de mensagens para o próprio utilizador vai ser melhorada. Para além de poder ser usado e sincronizado em vários dispositivos, passa a existir este contacto como um novo para ser usado.

Novidade do WhatsApp que chega em breve

Este vai surgir na lista de novas conversas que o utilizador pode usar, da mesma forma que até agora escolhia outro contacto ou outro grupo. Dai em diante, o utilizador tem o seu contacto marcado como sendo o próprio, para uma identificação mais simples.

Até agora era possível ao utilizador escrever mensagens para si próprio, mas recorrendo a um pequeno truque em que apontava o link para o seu contacto. Desta forma ficava garantido esse acesso, ainda que fosse aconselhado marcar esse como um contacto em destaque.

Com esta mudança o WhatsApp dá mais um passo para ser uma app e um serviço ainda mais completo, focando-se no próprio utilizador. Esta novidade será alargada a todo em breve e de forma global, para assim ser ainda melhor e com mais capacidades.