O mercado dos browsers esteve até há pouco certamente limitado a duas propostas que eram as mais usadas. Falamos do Chrome e do Firefox, que passaram a ter concorrência do Edge da Microsoft. Esta é a terceira proposta e tem tudo para conquistar uma posição de destaque.

Os números não têm mentido e cada vez mais o Edge é a escolha, ainda que imposta pela própria Microsoft no Windows 10. O mês que agora terminou voltou a mostrar isso mesmo e revela um novo crescimento. Os browsers da Microsoft subiram e até o Internet Explorer ganhou novos utilizadores.

Novos números no mercado dos browsers

O Edge está em cada vez mais plataformas, alargando a base de utilizadores para este browser da Microsoft. A gigante do software resolveu apostar numa plataforma com provas dadas, o Chromium, e dai criar uma nova versão do seu browser.

Os números mais recentes que foram revelados mostra uma realidade que está a melhorar a cada mês para o lado da Microsoft. O Edge voltou a subir na sua quota de mercado e tem já 10,22% de quota. Ainda está longe do Chrome, mas continua a subir.

Edge da Microsoft volta a subir no número de utilizadores

Curiosamente o Edge conseguiu estes valores graças a uma perda de utilizadores por parte do seu concorrente direto, o Edge. O browser da Google teve um abrandamento e tem agora 69,25% de quota de mercado, contra os 69,94% do mês anterior.

Ainda mais estranha é a prestação de um browser que está já em fim de vida. Falamos do Internet Explorer, que acaba de reassumir um crescimento, algo que não acontecia há vários meses. Desta vez passou de 3,88% para os atuais 5,57%

Até o Internet ganhou novos utilizadores neste período

Sendo este um browser com falhas de segurança que resultam da falta de suporte, não se esperava esta subida. A somar a isso, a Microsoft tem tentado forçar o Edge aos utilizadores do Windows 10, tornando-o a proposta padrão deste sistema.

Estes números, ainda que tenham o Chrome bem longe, são certamente excelentes notícias. Há mais um concorrente a crescer e a ocupar espaço numa luta que estava limitada a 2 concorrentes e sem grande espaço para mudança. É certo que a base do Edge é a mesma do Chrome, mas há uma linha de desenvolvimento diferente no que toca a funcionalidades.