As suas passwords desapareceram do Chrome? Google já corrigiu este problema

A importância do Chrome é grande e muitos utilizadores fazem deste browser uma verdadeira central de gestão dos seus dados. Uma dessas valências é o seu gestor de passwords, onde estas são guardadas e geridas. Uma falha recente veio mostrar a sua importância, com as passwords a desaparecerem. A Google, entretanto, já resolveu este problema.

As suas passwords desapareceram do Chrome?

Este novo problema começou a tomar forma na passada quarta-feira, afetando utilizadores de todo o mundo. Estes dependem da ferramenta integrada do Chrome para armazenar e preencher automaticamente as suas palavras-passe. Num relatório de incidente do Google, a empresa afirma que o problema afetou cerca de 2% de todos os utilizadores do Windows que já tinham atualizado para a versão 127.

Alguns utilizadores do Chrome relataram que todas as suas palavras-passe desapareceram após a atualização para a versão 127.0.6533.73. Outros, também afetados pelo problema, recebiam constantemente alertas para guardar as passwords após cada início de sessão.

Entretanto, a Google publicou um relatório preliminar de análise da causa, ligando a disrupção a uma “mudança no comportamento do produto”. Confirmou ainda que foi lançada uma correção para o Chrome. Os engenheiros da Google atenuaram o problema ao implementar uma correção.

Google já tratou de corrigir este problema

"Os utilizadores afetados não conseguiram encontrar palavras-passe no gestor de palavras-passe do Chrome. Os utilizadores podem guardar as palavras-passe, mas estas não eram visíveis para eles. O impacto foi limitado à versão M127 do browser na plataforma Windows", afirma a empresa.

Embora tenha sido fornecida uma solução provisória durante o incidente, após a correção ter sido totalmente implementada, os utilizadores estão a ser aconselhados a reiniciar o navegador Chrome para garantir que a correção entra em vigor.

Se a correção não chegar ao browser mesmo após reiniciar o Chrome, a Google sugere que o inicie com o sinalizador de linha de comando "--enable-features=SkipUndecryptablePasswords". Esta medida irá ajudar a mitigar este problema até a solução ser instalada.