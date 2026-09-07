Vodafone deixa fugir preço do iPhone 18! Saiba quanto pode custar

Várias informações divulgadas nos últimos dias apontam para um aumento moderado no preço do iPhone 18 Pro e 18 Pro Max, enquanto o aguardado iPhone Ultra, o primeiro smartphone dobrável da Apple, poderá entrar num patamar de preço muito superior.

Uma alegada fuga de informação associada à Vodafone Egypt aponta para aumentos no iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, enquanto o aguardado iPhone Ultra, o primeiro dobrável da Apple, poderá atingir valores superiores a 2600 euros numa conversão direta.

Segundo os dados divulgados, o iPhone 18 Pro poderá custar 98.000 libras egípcias, enquanto o iPhone 18 Pro Max surgirá com um preço de 105.000 libras egípcias.

Estes seriam os preços em euros:

Modelo Preço alegado no Egito Preço aproximado em euros* Aumento vs. geração anterior iPhone 18 Pro (256 GB) 98.000 EGP ~1.660 € ~10% iPhone 18 Pro Max (256 GB) 105.000 EGP ~1.780 € ~11% iPhone Ultra (dobrável) 155.750 EGP ~2.630 € ~65% vs. 17 Pro Max

O preço praticado em Portugal poderá ser bastante diferente devido a impostos, margens comerciais, custos de distribuição e à própria política de preços da Apple em cada mercado.

iPhone Ultra pode custar mais de 2600 euros

É o alegado preço do iPhone Ultra que mais chama a atenção. A Vodafone Egypt terá listado o equipamento por 155.750 EGP, o equivalente a aproximadamente 2.632 euros à cotação atual.

Outra fuga de informação, desta vez associada à Vodafone Australia, aponta para 3.699 dólares australianos para a versão de 256 GB. À cotação atual, esse valor corresponde a cerca de 2.294 euros.

Os rumores indicam ainda versões de maior capacidade, podendo o preço subir significativamente.

Apesar da aparente fuga de informação, os valores não foram confirmados pela Apple e devem ser encarados com cautela.

A resposta definitiva deverá chegar com a apresentação oficial da nova geração do iPhone, prevista para 9 de setembro de 2026.