Vodafone deixa fugir preço do iPhone 18! Saiba quanto pode custar
Várias informações divulgadas nos últimos dias apontam para um aumento moderado no preço do iPhone 18 Pro e 18 Pro Max, enquanto o aguardado iPhone Ultra, o primeiro smartphone dobrável da Apple, poderá entrar num patamar de preço muito superior.
Uma alegada fuga de informação associada à Vodafone Egypt aponta para aumentos no iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, enquanto o aguardado iPhone Ultra, o primeiro dobrável da Apple, poderá atingir valores superiores a 2600 euros numa conversão direta.
Segundo os dados divulgados, o iPhone 18 Pro poderá custar 98.000 libras egípcias, enquanto o iPhone 18 Pro Max surgirá com um preço de 105.000 libras egípcias.
Estes seriam os preços em euros:
|Modelo
|Preço alegado no Egito
|Preço aproximado em euros*
|Aumento vs. geração anterior
|iPhone 18 Pro (256 GB)
|98.000 EGP
|~1.660 €
|~10%
|iPhone 18 Pro Max (256 GB)
|105.000 EGP
|~1.780 €
|~11%
|iPhone Ultra (dobrável)
|155.750 EGP
|~2.630 €
|~65% vs. 17 Pro Max
O preço praticado em Portugal poderá ser bastante diferente devido a impostos, margens comerciais, custos de distribuição e à própria política de preços da Apple em cada mercado.
iPhone Ultra pode custar mais de 2600 euros
É o alegado preço do iPhone Ultra que mais chama a atenção. A Vodafone Egypt terá listado o equipamento por 155.750 EGP, o equivalente a aproximadamente 2.632 euros à cotação atual.
Outra fuga de informação, desta vez associada à Vodafone Australia, aponta para 3.699 dólares australianos para a versão de 256 GB. À cotação atual, esse valor corresponde a cerca de 2.294 euros.
Os rumores indicam ainda versões de maior capacidade, podendo o preço subir significativamente.
Apesar da aparente fuga de informação, os valores não foram confirmados pela Apple e devem ser encarados com cautela.
A resposta definitiva deverá chegar com a apresentação oficial da nova geração do iPhone, prevista para 9 de setembro de 2026.
Notícia claramente sensacionalista, com o único propósito de gerar pânico, sem apresentar qualquer informação relevante ou valor acrescentado.
Já estamos em “Pânico” 😀
Fonte da apple não e
Apple a preços elevados.
Qual o pânico?
Sempre foi assim…
Tu e comentarios invejosos e parvos sempre foi assim
a industria dos smartphones perdeu completamente o juizo.
é deixar aumentar… enfim