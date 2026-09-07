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Carros chineses vão invadir a Europa com produção em massa, mas há um senão

· Motores/Energia 12 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. CAImarada says:
    7 de Setembro de 2026 às 10:27

    Só agora é que a indústria automóvel está a sentir na pele a política de portas abertas à indústria chinesa. Que o digam as outras indústrias que fecharam portas nos últimos 15-20 anos.

    Responder
    • Yamahia says:
      7 de Setembro de 2026 às 11:04

      Talvez não só por isso, mas também em grande parte devido a isso, a AfD ganhou na Saxónia com 44% dos votos ainda ontem.
      Tratam os europeus como idiotas, mas já começam a levar o troco, e ainda bem que há cada vez mais gente a abrir os olhos.

      Responder
  2. PorcoDoPunjab says:
    7 de Setembro de 2026 às 10:53

    O problema da Europa não é a China, ou a Rússia, ou Marte.
    O problema da Europa é ela própria.
    Nestes últimos anos a quantidade de tiros nos pés que a Europa deu é de perder de vista.

    Fecho centrais nucleares, imigração ilegal sem precedentes de doutores e engenheiros, energia a preços triplos, ou mais, de EUA e China, burocracia, regulação e impostos excessivos.

    Quantas empresas europeias de valor acrescentado foram criadas na Europa nestes últimos dez anos?
    Não estou a falar de serralharias ou carpintarias, mas de empresas que possam competir a nível mundial por centenas de milhões de euros?
    Que eu saiba, nenhuma….
    As poucas que há já existem há muito tempo.
    De agora, nada foi criado.
    O que se cria em barda são regulações, impostos, taxas e taxinhas e burocracia sem fim.
    Não é novidade para ninguém que detesto a Von Der Liar.
    É uma incompetente, péssimo desempenho nos cargos por onde andou e desde que o Chamussas foi para lá, então se já tinha pouco esperança , a pouca que tinha foi de vez.
    Von Der Liar, Kosta, Kallas e restantes, estavam à espera do quê mesmo?

    Agora estão de olho nos depósitos bancários dos privados, ou seja, de todos nós.
    Quando o euro digital estiver activo, está a armadilha montada.
    Socialismo na Europa a todo o vapor.
    Tem tudo para dar certo….

    Responder
    • Moina says:
      7 de Setembro de 2026 às 11:24

      E a estupidez recente que implementaram em termos de obrigações no mercado único, acabou por dar o tiro final nas micro e pequenas empresas….
      Estes fulanos não têm a mínima noção do que é gerir, por isso estamos como estamos…

      Responder
    • AlexS says:
      7 de Setembro de 2026 às 11:29

      È uma questão de cultura. A Europa sob protecção Americana durante décadas desenvolveu uma cultura socialista, social democrata em que toda a enfase está na colecta de impostos e sua distribuição não na invenção e criação.

      Noto uma mudança positiva cá nas famílias em relação á educação, no “meu tempo” a atitude era quase exclusivamente tirar um canudo para entrar no Estado…ou ser advogado ou médico.

      Responder
    • EntãoNão says:
      7 de Setembro de 2026 às 11:31

      O que se tem assistido em Portugal e na Europa é tudo menos Socialismo.
      É, na ‘melhor’ da hipóteses, comunismo disfarçado de socialismo!
      Eles não desapareceram, eles infiltraram-se e minaram a restante esquerda. E a prova viva foi dada quando a geringonça foi criada.
      Onde é que já se viu/imaginou um PS aliado à restante esquerda? Andaram anos a lutar contra ela e depois juntam-se todos?
      Nesse dia, os fundadores do PS devem ter dado umas quantas voltas na campa.

      Responder
    • trolha says:
      7 de Setembro de 2026 às 11:33

      “Agora estão de olho nos depósitos bancários dos privados, ou seja, de todos nós.
      Quando o euro digital estiver activo, está a armadilha montada” – E essa é parte mais assutadora, a democracia está nas horas da morte.

      Responder
    • JL says:
      7 de Setembro de 2026 às 11:46

      São diferentes dos EUA e outros em que aspecto ?

      Responder
  3. Filomena says:
    7 de Setembro de 2026 às 11:05

    A maioria das pessoas e dos decisores europeus nem imagina o que é fazer negócios com os chineses. É do pior tipo de gente que existe! O serviço pós-venda é quase ZERO. Não há qualquer apoio. Além disso, os carros poderão atrair os compradores por serem muito bonitos, etc. mas, bem escondido, existe sempre algo (ou alguma peça) bem frágil e que tem de ser substituída em breve.
    É uma traição e falsidade. São incumpridores. Abram os olhos. Ninguém quer dores de cabeça. Já tivemos negócio com a China e a experiência foi muito má…. tudo tem má qualidade.
    Por outro lado, se a China está a apoiar Rússia, e não só, porquê permitir a venda de automóveis chineses na Europa?
    Sejam compradores inteligentes!

    Responder
  4. Max says:
    7 de Setembro de 2026 às 11:14

    Carros fabricados na China (incluindo de marcas europeias e o Model 3 da Tesla) e carros de marcas chinesas (incluindo os fabricados na Europa) não é a mesma coisa.
    O tema do post é – carros de marcas chinesas, em que há uma perceção exagerada. Vendo ao preço de custo:
    P1 – Nos ligeiros de passageiros, qual é a percentagem de marcas chinesas nos BEV?
    R (Gemini):
    • “Em Portugal: As marcas de origem chinesa (como BYD, MG, XPENG, Leapmotor, entre outras) fecharam o ano de 2025 representando cerca de 10% das vendas totais de veículos 100% elétricos (BEV). Nos primeiros meses de 2026, esse valor continuou a subir, rondando atualmente os 15% a 17% das matrículas BEV.
    • Na Europa (União Europeia / espaço europeu): A quota de mercado das marcas chinesas nos BEVs fixou-se entre 11% e 12% no acumulado mais recente, com projeções do setor a apontarem para a possibilidade de atingir patamares superiores a médio prazo.”
    P2: E considerando todos os eletrificados (BEV+PHEV+HEV)?
    R (Gemini):
    Em Portugal
    • Quota no total de eletrificados: Estima-se entre 6% a 8%. A quota desce em comparação com os 100% elétricos (BEV) porque a fatia dos híbridos ligeiros e convencionais (HEV) é muito expressiva em Portugal e tem pouca presença chinesa. No entanto, em híbridos plug-in (PHEV), marcas como a BYD e a MG ganharam tração acelerada no último ano.
    Na Europa (UE / Espaço Europeu): Quota no total de eletrificados: Ronda também os 6% a 8% (…)”.
    Às vezes leem-se posts e comentários que parece que as marcas chineses estão acima dos 100%.

    Responder
  5. Yamahia says:
    7 de Setembro de 2026 às 11:18

    “…Resposta de Bruxelas que pode travar carros baratos…”
    Na realidade são 75%, excepto na bateria, que é só o componente mais importante e rentável no meio desta brincadeira. A UE não tem água suficiente para a produção de baterias.
    E a acrescentar, a Hungria acaba de tomar medidas noutras vertentes onde as fábricas muito poluidoras, como é o caso da BYD, terão de ficar sujeitas às regras de emissões onde até aqui gozavam de impunidade total.
    Quanto ao resto, a EBRO de Espanha é um exemplo de como funciona o esquema.
    Os carros da marca espanhola, entretanto comprada pelos chineses, chegam pré-fabricados da China e são montados em território espanhol, passando a ostentar o selo de Made in Europe.

    Responder

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