Carros chineses vão invadir a Europa com produção em massa, mas há um senão
A indústria automóvel prepara-se para uma transformação profunda nos próximos anos na Europa. Os fabricantes chineses definiram uma estratégia agressiva para contornar as taxas alfandegárias impostas por Bruxelas. Passa pela produção direta de carros em solo europeu, para assegurar acesso pleno ao mercado comunitário e aos incentivos locais.
As estimativas da consultora Global Mobility indicam que cerca de 90 mil automóveis de marcas chinesas vão ser produzidos na Europa este ano. Este volume inicial representa apenas o primeiro passo de uma ofensiva industrial de grande escala. As previsões apontam para um milhão de unidades anuais logo em 2030, devendo o valor atingir a fasquia impressionante de 1,5 milhões de veículos por ano até 2035.
Fábricas da Europa nas mãos de BYD, Chery e Leapmotor
Esta transição industrial está já em marcha através de projetos concretos e parcerias estruturais estabelecidas na Europa. A BYD prepara o arranque da sua unidade de montagem na Hungria e avalia ativamente uma segunda localização em Espanha. O país vizinho tornou-se, aliás, no principal ponto de ancoragem para os novos carros elétricos e híbridos de origem asiática.
A Chery assegura presença através da produção de modelos da Omoda e Jaecoo em território espanhol. Em paralelo, a Leapmotor beneficia de uma aliança estratégica com o grupo Stellantis para utilizar as instalações de Saragoça. Já a Geely delineou planos para fabricar viaturas em Valência aproveitando as infraestruturas da Ford, acelerando de forma significativa o calendário de expansão.
Resposta de Bruxelas que pode travar carros baratos
Perante este cenário, os políticos europeus procuram evitar que estas unidades se tornem meras linhas de montagem final de componentes importados da China. Para garantir valor acrescentado à economia do continente, a Europa desenhou o "Industrial Accelerator Act". O pacote legislativo quer obrigar os fabricantes a incorporar uma quota mínima de componentes produzidos por fornecedores locais.
A imposição de cadeias de abastecimento europeias pode comprometer o modelo de custos integrado de marcas como a BYD. Ao exigir peças fabricadas localmente, incluindo os conjuntos de baterias para obtenção do estatuto de produção comunitária, as marcas perdem a vantagem económica das peças asiáticas. O encarecimento da produção no continente promete gerar novo equilíbrio e ditar o preço final a pagar.
Os próximos tempos vão ser determinantes para o setor elétrico e para o mercado automóvel na Europa. As marcas chinesas precisam de avaliar os custos reais deste modelo perante regras mais exigentes. Resta saber se esta pressão regulatória conseguirá proteger a indústria automóvel europeia sem travar a democratização dos preços dos veículos elétricos.
Só agora é que a indústria automóvel está a sentir na pele a política de portas abertas à indústria chinesa. Que o digam as outras indústrias que fecharam portas nos últimos 15-20 anos.
Talvez não só por isso, mas também em grande parte devido a isso, a AfD ganhou na Saxónia com 44% dos votos ainda ontem.
Tratam os europeus como idiotas, mas já começam a levar o troco, e ainda bem que há cada vez mais gente a abrir os olhos.
O problema da Europa não é a China, ou a Rússia, ou Marte.
O problema da Europa é ela própria.
Nestes últimos anos a quantidade de tiros nos pés que a Europa deu é de perder de vista.
Fecho centrais nucleares, imigração ilegal sem precedentes de doutores e engenheiros, energia a preços triplos, ou mais, de EUA e China, burocracia, regulação e impostos excessivos.
Quantas empresas europeias de valor acrescentado foram criadas na Europa nestes últimos dez anos?
Não estou a falar de serralharias ou carpintarias, mas de empresas que possam competir a nível mundial por centenas de milhões de euros?
Que eu saiba, nenhuma….
As poucas que há já existem há muito tempo.
De agora, nada foi criado.
O que se cria em barda são regulações, impostos, taxas e taxinhas e burocracia sem fim.
Não é novidade para ninguém que detesto a Von Der Liar.
É uma incompetente, péssimo desempenho nos cargos por onde andou e desde que o Chamussas foi para lá, então se já tinha pouco esperança , a pouca que tinha foi de vez.
Von Der Liar, Kosta, Kallas e restantes, estavam à espera do quê mesmo?
Agora estão de olho nos depósitos bancários dos privados, ou seja, de todos nós.
Quando o euro digital estiver activo, está a armadilha montada.
Socialismo na Europa a todo o vapor.
Tem tudo para dar certo….
E a estupidez recente que implementaram em termos de obrigações no mercado único, acabou por dar o tiro final nas micro e pequenas empresas….
Estes fulanos não têm a mínima noção do que é gerir, por isso estamos como estamos…
È uma questão de cultura. A Europa sob protecção Americana durante décadas desenvolveu uma cultura socialista, social democrata em que toda a enfase está na colecta de impostos e sua distribuição não na invenção e criação.
Noto uma mudança positiva cá nas famílias em relação á educação, no “meu tempo” a atitude era quase exclusivamente tirar um canudo para entrar no Estado…ou ser advogado ou médico.
O que se tem assistido em Portugal e na Europa é tudo menos Socialismo.
É, na ‘melhor’ da hipóteses, comunismo disfarçado de socialismo!
Eles não desapareceram, eles infiltraram-se e minaram a restante esquerda. E a prova viva foi dada quando a geringonça foi criada.
Onde é que já se viu/imaginou um PS aliado à restante esquerda? Andaram anos a lutar contra ela e depois juntam-se todos?
Nesse dia, os fundadores do PS devem ter dado umas quantas voltas na campa.
“Agora estão de olho nos depósitos bancários dos privados, ou seja, de todos nós.
Quando o euro digital estiver activo, está a armadilha montada” – E essa é parte mais assutadora, a democracia está nas horas da morte.
São diferentes dos EUA e outros em que aspecto ?
A maioria das pessoas e dos decisores europeus nem imagina o que é fazer negócios com os chineses. É do pior tipo de gente que existe! O serviço pós-venda é quase ZERO. Não há qualquer apoio. Além disso, os carros poderão atrair os compradores por serem muito bonitos, etc. mas, bem escondido, existe sempre algo (ou alguma peça) bem frágil e que tem de ser substituída em breve.
É uma traição e falsidade. São incumpridores. Abram os olhos. Ninguém quer dores de cabeça. Já tivemos negócio com a China e a experiência foi muito má…. tudo tem má qualidade.
Por outro lado, se a China está a apoiar Rússia, e não só, porquê permitir a venda de automóveis chineses na Europa?
Sejam compradores inteligentes!
Carros fabricados na China (incluindo de marcas europeias e o Model 3 da Tesla) e carros de marcas chinesas (incluindo os fabricados na Europa) não é a mesma coisa.
O tema do post é – carros de marcas chinesas, em que há uma perceção exagerada. Vendo ao preço de custo:
P1 – Nos ligeiros de passageiros, qual é a percentagem de marcas chinesas nos BEV?
R (Gemini):
• “Em Portugal: As marcas de origem chinesa (como BYD, MG, XPENG, Leapmotor, entre outras) fecharam o ano de 2025 representando cerca de 10% das vendas totais de veículos 100% elétricos (BEV). Nos primeiros meses de 2026, esse valor continuou a subir, rondando atualmente os 15% a 17% das matrículas BEV.
• Na Europa (União Europeia / espaço europeu): A quota de mercado das marcas chinesas nos BEVs fixou-se entre 11% e 12% no acumulado mais recente, com projeções do setor a apontarem para a possibilidade de atingir patamares superiores a médio prazo.”
P2: E considerando todos os eletrificados (BEV+PHEV+HEV)?
R (Gemini):
Em Portugal
• Quota no total de eletrificados: Estima-se entre 6% a 8%. A quota desce em comparação com os 100% elétricos (BEV) porque a fatia dos híbridos ligeiros e convencionais (HEV) é muito expressiva em Portugal e tem pouca presença chinesa. No entanto, em híbridos plug-in (PHEV), marcas como a BYD e a MG ganharam tração acelerada no último ano.
Na Europa (UE / Espaço Europeu): Quota no total de eletrificados: Ronda também os 6% a 8% (…)”.
Às vezes leem-se posts e comentários que parece que as marcas chineses estão acima dos 100%.
“…Resposta de Bruxelas que pode travar carros baratos…”
Na realidade são 75%, excepto na bateria, que é só o componente mais importante e rentável no meio desta brincadeira. A UE não tem água suficiente para a produção de baterias.
E a acrescentar, a Hungria acaba de tomar medidas noutras vertentes onde as fábricas muito poluidoras, como é o caso da BYD, terão de ficar sujeitas às regras de emissões onde até aqui gozavam de impunidade total.
Quanto ao resto, a EBRO de Espanha é um exemplo de como funciona o esquema.
Os carros da marca espanhola, entretanto comprada pelos chineses, chegam pré-fabricados da China e são montados em território espanhol, passando a ostentar o selo de Made in Europe.
Loooool enfim, onde chega os disparates.
Só falta vir dizer que os Ebro também são eléctricos.