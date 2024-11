A oferta da Apple no campo dos smartphones é variada e abrange vários modelos de várias categorias. Claro que os modelos mais apetecíveis sãos do iPhone Pro, que se esperavam ser os mais vendidos. A verdade é completamente oposta e os utilizadores Apple continuam a preferir os modelos base ao iPhone Pro. Conheça a realidade dos números.

Utilizadores preferem modelos base ao iPhone Pro

Pelo terceiro ano consecutivo, os modelos base do iPhone dominam a quota de mercado com 42%. O segundo modelo mais vendido é o Pro Max — o oposto do modelo de entrada de gama. A seguir temos o Pro normal a surgir em terceiro lugar. Os modelos Plus representam a menor quantidade de vendas do iPhone.

Segundo o relatório agora revelado, os modelos Plus arrebataram algumas vendas dos modelos básicos quando foram anunciados pela primeira vez como substitutos do iPhone mini. No entanto,e apesar do interesse inicial, os modelos Plus não conseguem atrair muita atenção.

É interessante ver a sobreposição dos modelos base e Pro Max que vendem o que há de melhor. Isto mostra que a maioria dos utilizadores de iPhone quer apenas um iPhone ou quer o melhor iPhone. Claro que há aqui outros fatores em jogo.

Opções da Apple para todas as escolhas

Uma razão pela qual vemos os modelos básicos a serem os mais populares está provavelmente relacionada com o custo. Os utilizadores que optam por um iPhone provavelmente sentem-se mais confortáveis ​​a comprar a opção mais barata. O iPhone SE não fez parte do relatório, pelo que não podemos compará-lo com os principais modelos de iPhone.

A alegada reformulação do iPhone SE, prevista para o próximo ano, deverá revitalizar as vendas da oferta de smartphones económicos da Apple. O novo SE também suportará o Apple Intelligence, dando aos consumidores mais motivos para atualizar.

Isto se a Apple Intelligence estiver totalmente lançada até lá e for confirmada como tudo o que se espera ser. Parte da razão pela qual o iPhone 16 é uma atualização tão desanimadora é que o seu maior argumento de venda ainda não está totalmente disponível. E existe também a possibilidade de a Apple começar eventualmente a cobrar uma subscrição pelos seus recursos de IA.