Strava vai mexer na sua API e muitas apps de treino vão deixar de funcionar

A app Strava é uma fantástica ferramenta para quem gosta de fazer exercício físico e ter os dados compilados e analisados nos mais variados parâmetros. Esta agregação de informações sobre o utilizador e os seus treinos permite depois usar apps de terceiros, que bebem na plataforma Strava, para mostra informações diferenciadas, mais ricas em pormenor e até com outro tipo de amostragem, como podemos ver aqui. Agora tudo isto poderá deixar de funcionar.

A plataforma Strava anunciou importante mudanças nas políticas de uso de dados, impactando diretamente a integração com aplicações externas.

As alterações centradas na API da plataforma (Interface de Programação de Aplicações) tornam a utilização de dados do Strava para outras ferramentas extremamente limitadas, dificultando interações como partilha e análise de atividades.

Restrição de uso de dados da API

A API do Strava é o meio pelo qual dados externos podem ser enviados para a plataforma e, também, exportados para outras apps. Até agora, isso permitiu que atividades registadas em computadores de ciclismo ou relógios desportivos fossem facilmente exibidos para o Strava e, posteriormente, sincronizadas com ferramentas externas.

No entanto, a nova política restringe significativamente esta funcionalidade. Em comunicado enviado aos utilizadores, a Strava anunciou que o uso dos seus dados será severamente limitado, incluindo, por exemplo:

A exibição de atividades a outros utilizadores através de aplicações externas;

O uso de dados com inteligência artificial para análise ou processamento;

Qualquer outro tipo de manipulação ou análise de dados.

Estas alterações têm impacto direto em plataformas como Intervals.icu e Final Surge, que dependem destas informações para oferecer funcionalidades de coaching e monitorização.

Que impacto terá para os utilizadores?

As novas restrições permitirão que as informações ainda sejam enviadas para aplicações de terceiros, contudo, apenas o próprio utilizador terá acesso às informações. Isso significa que treinadores, por exemplo, não irão ter mais a possibilidade de monitorizar as atividades dos seus atletas através destas plataformas.

Da mesma forma, funcionalidades como rankings e análises de desempenho nas apps tipo o VeloViewer devem ser interrompidos.

Embora alguns dispositivos desportivos ainda ofereçam alternativas diretas para transferência de dados para plataformas externas sem passar pelo Strava, nem todos os dispositivos GPS têm esta compatibilidade, especialmente os de marcas menos conhecidas.

O que está na origem desta alteração?

De acordo com o Strava, as mudanças visam principal proteger melhor os dados dos utilizadores. No entanto, os críticos apontam que a medida também pode estar relacionada ao desejo da plataforma de aumentar o controlo sobre os dados e dificultar a dependência de apps externos, incentivando os utilizadores a utilizarem exclusivamente os serviços do Strava.

Muitas das marcas mais afetadas pela mudança são pequenas. Serviços que preenchem nichos pequenos e específicos para utilizadores finais, provavelmente desaparecerão da lista de aplicações suportadas pelo Strava.