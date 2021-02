Apesar de todos os avanços que a Apple trouxe para os seus novos computadores com o SoC M1, continua a ter de usar componentes tradicionais em muitas áreas. Entre estes estão os SSDs, que é hoje o padrão para o armazenamento.

Este componente terá, em norma uma vida útil alargada, mas esta poderá não ser uma verdade no caso destes Mac. O alerta foi lançado agora e revela que os SSDs dos computadores com o SoC M1 podem estar a sofrer de desgaste rápido e apresentar problemas muito mais cedo que o esperado.

Novos problemas para os novos Mac da Apple

Numa utilização normal, e segundo os testes que vêm sendo feitos há alguns anos, a vida útil de um SSD deverá rondar os 10 anos. Não tendo componentes móveis, fica simples avaliar a duração destes componentes e assim prever quando vão dar problemas.

Do que está a ser relatado agora em muitos canais é que os novos Mac com o SoC M1 podem estar a sofrer de um desgaste mais rápido que o esperado. Este comportamento leva a que a sua vida útil decresça drasticamente, passando a ficar em apenas 2 anos ou menos.

Apenas máquinas com SoC M1 afetadas

As informações ainda não são oficiais e vindas da Apple, mas há relatos que o macOS nestas máquinas poderá estar a usar demasiado os SSD. A informação presente mostra que existem “gravações em disco extremamente elevadas num tempo relativamente curto“.

Outras informações avançadas referem que há já máquinas que consumiram 13% da vida útil esperada dos SSD. O alerta pede aos utilizadores que corram comandos específicos para avaliar a utilização do armazenamento.

Vida útil do SSD quase que desaparece

Sendo este componente impossível de substituir, o problema torna-se ainda maior. Uma simples falha antecipada do SSD poderá impossibilitar a utilização dos novos Mac no futuro próximo. Curiosamente, o tamanho do espaço de armazenamento parece contar e os menores apresentam maiores problemas.

Por agora, ainda não existem soluções ou medidas que possam ser tomadas. Aponta-se como uma possível razão a escrita constante no SSD para fazer swap (memória virtual), mas requer ainda confirmação. Até agora a Apple ainda não se manifestou e, por isso, o problema não tem uma causa reconhecida.