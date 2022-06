Tem um destes iPhones? Esqueça o novo iOS 16

Agora que o iOS 16 foi apresentado, todos querem saber mais sobre a nova proposta da Apple, que será disponibilizada para todos em setembro, depois do esperado lançamento do iPhone 14 e das restantes novidades.

Agora, com a primeira versão já em testes, surge informação importante. Já se sabe onde o iOS 16 poderá ser instalado e onde não será possível ter acesso a esta nova versão. Para a maioria há boas notícias, mas alguns vão mesmo ficar de fora da nova versão do iOS da Apple.

O evento de apresentação do iOS 16 foi intenso. São muitas as novidades e muitas as melhorias que este sistema vai ter. Do que foi revelado, há modelos do iPhone já com algum tempo que ainda assim irão ser atualizados, uma vez que ainda sao perfeitamente capazes.

iPhone 8 e 8 Plus

iPhone X

iPhone XS e XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro e Pro Max

iPhone 12 e 12 mini

iPhone 12 Pro e Pro Max

iPhone 13 e 13 mini

iPhone 13 Pro e Pro Max

iPhone SE (2ª e 3ª geração)

Importa destacar nesta lista que nem todas as funcionalidades vão estar disponíveis para todos os modelos do iPhone. Tal como aconteceu já antes, os smartphones mais velhos terão o acesso barrado a algumas das melhorias agora apresentadas.

No extremo oposto, temos a lista dos smartphones que são abandonados pela Apple. Estes deixam agora de receber atualizações e perdem o acesso completo a todas as novidades que vão ser tornadas públicas em breve.

iPhone 6s

iPhone 7

iPhone SE (1ª geração)

Na verdade, falamos de modelos do iPhone com vários anos de atualizações já cumpridas. Mesmo assim, não deixa de ser um cenário bem diferente do que encontramos no universo Android, onde as marcas não passam normalmente dos 3 anos, mesmo com alguns esforços de marcas como a Samsung.