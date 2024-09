Se tiver um destes modelos do iPhone em breve deixará de poder usar o WhatsApp

Não é anormal o WhatsApp adaptar-se aos sistemas onde está presente para deles obter o máximo. Isso leva a que tenha de abandonar alguns e assim deixar equipamentos sem suporte. Isso acontecerá em breve, com vários modelos do iPhone a ficarem sem poder usar o WhatsApp. Descubra aqui se o seu iPhone manterá o suporte.

WhatsApp aumenta requisitos no iPhone

O WhatsApp alterará os seus requisitos mínimos para o iOS, embora tenham avisado. A aplicação de mensagens da Meta precisará pelo menos do iOS 14.1 para funcionar. Esta mudança altera os requisitos anteriores, que desde 2012 obrigavam a ter como versão mínima o iOS 12.

Como consequência, os modelos do iPhone que corram o iOS 12 ou o iOS 13 já não poderão utilizar o WhatsApp. Este cenário acontecerá a partir de fevereiro de 2025, a menos que os equipamentos sejam atualizados para uma versão mais moderna e que mantenha o suporte.

iOS 14.1 é a versão mínima a ser suportada

Apesar de ser uma novidade, este era um cenário que se esperava para o futuro. O WhatsApp anunciou agora que vai aumentar os requisitos mínimos no iOS, exigindo o iOS 14.1 em vez do iOS 12.0. Esta mudança tem acontecido periodicamente desde 2022, como dá agora a conhecer na sua página de suporte.

A partir do dia 24 de fevereiro de 2025, o WhatsApp será compatível apenas com iOS 14.1 e posterior.

O iOS 14.1 é a atualização do sistema operativo do iPhone lançada em 2020. Quem tem um iPhone com menos de dez anos, é normal ter esta versão ou uma mais moderna. Estes vão poder continuar a usar o WhatsApp sem problemas. Em caso de dúvida, recomenda-se que seja verificada qual a versão do iOS instalada no iPhone.

Mudança acontece em fevereiro de 2025

Os novos requisitos mínimos vão fazer com que o WhatsApp deixe de funcionar em qualquer iPhone que ainda tenha o iOS 12 ou iOS 13 instalado. Assim, há três modelos de iPhone cuja última versão suportada é o iOS 13 e que assim ficam sem suporte.

iPhone 5S : lançado com o iOS 7.0, a sua última atualização é o iOS 12.5.7

Assim, e a partir de 24 de fevereiro de 2025, será necessário ter, pelo menos, um iPhone 6s. Se por algum motivo for um iPhone 7, iPhone SE, iPhone X, iPhone 8, iPhone XR ou iPhone XS ainda com o iOS 12, ou iOS 13, neste caso apenas será necessário atualizar, pelo menos, para o iOS 14.1.