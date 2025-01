Como alterar as aplicações predefinidas do iPhone

No iOS 18.2, a Apple introduziu uma maneira de os utilizadores selecionarem as suas aplicações predefinidas para o iPhone. A Apple prometeu inicialmente que o recurso chegaria à União Europeia, mas, na verdade, está disponível em todo o mundo.

Escolher o que for melhor para quem utiliza

A liberdade de escolha de aplicações predefinidas no iPhone representa uma mudança significativa no ecossistema tradicionalmente fechado da Apple, dando-lhe mais controlo sobre a forma como interage com o dispositivo. Em vez de ficar preso ao Safari para navegação na Web ou ao Apple Mail para correio eletrónico, pode agora definir alternativas de terceiros, como o Chrome, Firefox, Gmail ou Outlook, como as suas aplicações de eleição.

Isto significa que, quando tocar numa hiperligação ou num endereço de e-mail, o iPhone abrirá automaticamente a sua aplicação preferida em vez das opções incorporadas da Apple. Esta alteração elimina efetivamente os passos adicionais de copiar e colar manualmente conteúdos entre aplicações ou de navegar através de folhas de partilha para chegar às aplicações que pretende realmente utilizar.

No iOS 18.2, existem definições de aplicações predefinidas para e-mail, mensagens, chamadas, filtragem de chamadas, aplicações do navegador, palavras-passe e códigos e teclados. Para os utilizadores da União Europeia, existe também uma opção adicional de Instalação de aplicações para escolher um mercado de aplicações alternativo em vez da App Store.

Nos iPhones de países e regiões selecionados, aparece outra opção denominada Aplicações sem contacto que permite escolher outra aplicação para além da aplicação Carteira para efetuar transações sem contacto utilizando a tecnologia NFC do dispositivo. As Aplicações contactáveis estão disponíveis no Espaço Económico Europeu (União Europeia, Islândia, Liechtenstein, Noruega), Austrália, Brasil, Canadá, Japão, Nova Zelândia, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos.

Como definir as aplicações predefinidas no iPhone e no iPad

Abra as Definições no seu iPhone ou iPad (com o iOS 18.2/iPadOS 18.2 ou posterior); Desloque-se para a parte inferior e selecione Aplicações; Toque em Aplicações predefinidas no topo da lista de aplicações. Toque numa funcionalidade para alterar a definição predefinida para uma aplicação diferente. Siga os passos adicionais no ecrã, se necessário, para configurar a sua aplicação predefinida.

Nalguns casos, apenas irá poder predefinir uma aplicação de cada vez para certa funcionalidade. Noutros casos, pode dar prioridade às aplicações que o seu dispositivo utiliza.

Com isto poderá ajustar ainda mais as opções oferecidas pelo iOS. É como ter o melhor de dois mundos dentro do iPhone ou iPad.