Se comprar um Mac ou iPad para a universidade a Apple oferece-lhe uns AirPods

A Apple está a apostar em cativar os estudantes que vão para a universidade com um pacote de descontos e ofertas no seu plano Apple Store Educação. O Regresso às Aulas traz agora os AirPods como oferta na aquisição Macs ou iPads. Antes a empresa de Cupertino tinha os auscultadores da Beats, mas possivelmente os AirPods, embora mais baratos, são mais atraentes aos estudantes universitários.

As regras para a aquisição estão no site que suporta estas ofertas e podem ser desde já consultadas pelos interessados.

Promoções Apple Regresso às Aulas para a universidade

Conforme podemos ver no site da Apple, hoje existe uma oferta diferente na área de venda dos produtos para estudantes. Assim, está agora disponível uma promoção que antes era apenas para o mercado dos Estados Unidos e Canadá.

Os países eleitos para usufruir desta oferta são Alemanha, Áustria, Bélgica, China, Dinamarca, Emirados Árabes Unidos, Finlândia, França, Holanda, Hong Kong, Irlanda, Itália, México, Noruega, Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rússia, Singapura, Suécia, Suíça, Tailândia, Taiwan e Turquia.

Requisitos necessários

Os compradores abrangidos (conforme definido abaixo) podem receber descontos promocionais na compra de um Mac ou iPad elegível juntamente com uns AirPods com Caixa de carregamento, AirPods com Caixa de carregamento sem fios ou AirPods Pro.

apple_estudante



Há uma série de novidades que os estudantes podem aproveitar. A lista acolhe alguns equipamentos que devem ser bem vistos, dado que os descontos podem ser favoráveis a investir num modelo melhor. Além disso, a Apple anuncia que na compra de um Mac em promoção, além da oferta dos AirPods, poderá ainda obter a redução de 20% na AppleCare.

Se reparar bem, poderá ainda, por 100 euros, adquirir os AirPods Pro. Portanto, é uma questão de despender um pouco de tempo e navegar nesta página para perceber onde pode ganhar na compra.