Rumor: iOS 16 deixará de ser compatível com iPhone 6s, iPhone 6s Plus e iPhone SE original

A Apple trabalha já o iOS 16, apesar de ter entregue recentemente aos programadores o iOS 15.3 beta. Segundo alguns rumores, o novo sistema operativo para o iPhone irá deixar de suportar o "velhinho" iPhone 6S. Esta máquina, que saiu há 6 anos, ainda recebeu o iOS 14 e o iOS 15 tendo um desempenho que não compromete.

Com a chegada do iOS 16, a Apple poderá elevar a fasquia da utilização de recursos e os modelos iPhone 6s, iPhone 6s Plus e iPhone SE da primeira geração poderão já não conseguir oferecer uma experiência de utilização condigna.

iOS 16 será incompatível com o iPhone 6S?

A Apple dá um suporte alargado aos seus modelos do iPhone. Nenhuma outra empresa neste segmento mobile lança um sistema operativo que seja ainda instalado em máquinas com 6 anos. De acordo com a iPhonesoft, com base no conhecimento de alguém que está a testar internamente uma versão do próximo SO, a Apple planeia descontinuar o suporte para os iPhone 6s, iPhone 6s Plus e iPhone SE original.

No lado do iPad, o iPadOS 16 será incompatível com os iPad mini 4, iPad Air 2, iPad (quinta geração) e os modelos iPad Pro de 2015.

Obviamente, nada disto é oficial até a Apple o dizer. Assim, tudo será rumor pelo menos até ao evento WWDC 2022, momento em que a Apple apresentará o iOS 16, e os restantes sistemas operativos. Contudo, o canal iPhonesoft tem já alguma tradição no que toca a "leaks verdadeiros", como aconteceu quando deram a conhecer quais os dispositivos compatíveis com antecedência para o iOS 13 e iOS 14.

Claro que vale o que vale, até porque a publicação também já "falhou", quando no ano passado alegou que o iPhone 6s e o SE original não seriam capazes de atualizar para o iOS 15. O iOS 15 continuaria a suportar todos os mesmos modelos de dispositivo do iOS 14.

Ainda assim, e levando em conta que o iPhonesoft está correto, isso significaria que o iOS 16 exigiria um chip A10 como a especificação mínima para poder obter os recursos mais recentes.

iPhone 7 é agora o último da cadeia de promoção

Portanto, considerando o que foi referido acima, este requisito, ainda assim, representa uma vida útil incrivelmente longa de novos recursos e correções de bugs para os telefones da Apple. O iPhone 6s e o iPhone SE, que serão supostamente abandonados, foram lançados no final de 2015 e no início de 2016, respetivamente, o que significa que eles terão recebido mais de seis anos de atualizações regulares de software.

O mais novo dispositivo definido a ser retirado do roteiro de atualização de software é o iPad mini 4, e mesmo esse produto terá mais de cinco anos quando o iOS 16 for lançado.

É importante também referir que mesmo depois destes dispositivos deixarem de receber a última versão do iOS, a Apple continuará a lançar atualizações de segurança para os dispositivos mais antigos. Além disso, conforme foi referido, estes dispositivos que estão no iOS 14, poderão ainda receber o iOS 15.