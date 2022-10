A cada três meses a Apple mostra como é uma empresa cada vez mais forte e com receitas muito acima da concorrência. É o momento de mostrar como estão a correr as vendas e como o mercado aceita os seus produtos e serviços.

Os dados referentes ao terceiro trimestre de 2022 acabam de ser conhecidos e mais uma vez a Apple volta a bater recordes na sua receita. Desta vez, as vendas abrandaram, mas isso não foi suficiente para reverter a sua força.

Mais um trimestre de recordes da Apple

Os dados são oficiais da Apple e acabam de chegar para mostrar aos investidores como decorreu o terceiro trimestre de 2022. A empresa volta a mostrar que está de pedra e cal no mercado e a mostrar uma vitalidade que não para de crescer.

Neste período que foi de travão para muitas empresas, a Apple voltou a bater os seus recordes. A sua receita e os seus lucros superaram as estimativas, tendo subido 8%, atingindo agora 90,1 mil milhões de dólares e batendo as previsões de 88,9 mil milhões e os 83,4 milhões de há 1 ano.

O lucro subiu ligeiramente para 20,7 mil milhões de dólares, contra as previsões de 20,5 mil milhões. Este valor é sustentado pelas vendas dos seus mais conhecidos equipamentos e dos seus cada vez mais valiosos serviços.

Lucros não param de crescer

No campo das vendas, e seguindo o que é já normal na Apple, os dados concretos não foram revelados. Ainda assim, e no caso do iPhone, a marca apresentou 42,6 mil milhões de dólares, aumentando 10% face ao trimestre passado. Este valor está abaixo das previsões, que apontavam para os 43,2 mil milhões.

Quanto aos Mac, as vendas subiram 25% no último trimestre, atingindo agora os 11,5 mil milhões, muito acima das estimativas de analistas de 9,36 mil milhões. As vendas do iPad foram de 7,2 mil milhões, em comparação com a estimativa média de 7,94 mil milhões.

Os wearables da Apple, como AirPods e outros acessórios, registaram vendas de 9,7 mil milhões, ligeiramente acima da previsão de Wall Street de 9,2 mil milhões.

Vendas abrandaram no trimestre

Uma área onde a Apple acabou por perder terreno face aos trimestres anteriores foi aquela onde mais tem crescido. Falamos dos serviços, onde as vendas têm sustentado muito dos seus resultados. Neste trimestre abrandou e ficou abaixo do esperado, com apenas 5% de crescimento, atingindo os 19,2 mil milhões. Os analistas esperavam mais de 20 mil milhões em receita.

No geral, as receitas totais foram melhores do que o antecipado no início do trimestre, apesar das flutuações das moedas, o que foi um obstáculo significativo. De destacar as vendas da Apple na China no último trimestre que subiram 6%, atingindo os 15,5 mil milhões. Nos EUA, a sua região mais importante, as receitas aumentaram 8%, para os 39,8 mil milhões de dólares.