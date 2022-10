Porsche Design lança uma soundbar com aspeto de cano de escape

Já estamos habituados a que existam no mercado tecnológico equipamentos para os vários gostos dos consumidores. Claro que muitos se destinam a nichos de mercado, como aquele que vamos mostrar hoje.

A Porsche Design lançou recentemente uma soundbar com um visual que é, sem dúvida, diferente daqueles que conhecemos. A coluna tem um aspeto de um cano de escape e certamente que vai fazer derreter o coração dos apaixonados por carros, em especial os da marca Porsche.

Porsche Design cria uma soudbar com um cano de escape

A Porsche Design lançou a sua nova soundbar que rapidamente chama a atenção pelo seu aspeto diferenciador. Estamos a falar do modelo 911 Soundbar 2.0 Pro que conta com a clássica coluna onde se encontra acoplada uma construção inspirada no sistema de escape do Porsche 992 GT3. Todas as peças do carro inseridas na coluna são originais e apenas foram adaptadas e colocadas de forma a que o produto funcionasse o melhor possível como uma soundbar.

Como seria de esperar, esta soundbar é um produto exclusivo e também é uma edição limitada uma vez que conta apenas com 500 unidades disponíveis. Portanto se quiser ter um equipamento destes na sua casa, o melhor é apressar-se.

Quanto às especificações, a ficha técnica da coluna indica que esta 911 Soundbar 2.0 Pro conta com um sistema de som surround virtual 2.1.2 e uma potência de 300 W. A soundbar é compatível com várias tecnologias de áudio, como Dolby Atmos e DTS HD. Quanto à conectividade, tem suporte para a tecnologia sem fios através de AirPlay 2, Google Chromecast ou Bluetooth 5.0. Tem ainda compatibilidade com portas HDMI para conteúdos 4K.

Ao nível das dimensões, estamos a falar de um produto que mede aproximadamente 150 x 46 x 50 cm e que pesa 65 kg. Portanto estamos a falar de medidas generosas para esta soundbar construída na Alemanha.

Por fim, o Porsche Design 911 Soundbar 2.0 Pro tem um preço de 8.990 euros e as vendas começam a partir do dia 20 de dezembro.