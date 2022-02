Mesmo com toda a pressão que tem recebido, a Apple continua a apostar na porta Lightning para o iPhone. Esperava-se que tivesse já adotado a interface USB-C, mas a verdade é que aposta na que criou há alguns anos.

Esta decisão não tem impedido que alguns investigadores tomem esta questão nas suas mãos e criem algumas novidades no iPhone. A mais recente vem para o iPhone 12 Pro Max e dá a este smartphone uma porta USB-C. Esta está já à venda no eBay.

USB-C no iPhone, mas não da Apple

Há alguns tempos que alguns investigadores mais curiosos tentam criar um iPhone com uma porta USB-C. O sucesso desta ideia já foi alcançado, mas ainda num círculo muito fechado e a que poucos conseguem aceder. O preço de venda do primeiro atingiu os 75 mil euros num leilão no e-Bay.

Agora, a empresa DEEP deu mais um passo importante na criação deste iPhone e mudou um Pro Max. Da mesma forma que o anterior, tudo foi documentado num vídeo, onde é possível ver processo de remoção da porta Lightning e a colocação da USB-C.

Vídeo original

Trocar a porta Lightning pela nova

Na prática, a troca destas interfaces implica que o iPhone 12 Pro Max seja aberto e vários conetores sejam trocados. Desta forma as ligações são mantidas e funções com o carregar, a transferência de ficheiros ou sincronizar músicas, vídeos ou fotografias.

Para funcionar, é necessária uma alteração importante. Um novo chip MFi, oriundo de outro equipamento, deve ser colocado dentro do iPhone 12 Pro Max. Isto leva a que seja simples a ligação de um cabo USB-C. Há ainda a necessidade de mudar a bateria para uma mais pequena e alterar a caixa da coluna.

Muito mais do que mudar uma interface

Após ter sido modificado, este smartphone da Apple rumou ao eBay para ser leiloado por entre os muitos utilizadores que o querem ter na sua posse. O iPhone 12 Pro Max está à venda desde a passada 5.ª feira e irá estar acessível até ao dia 6 de março.

Com esta mudança, o iPhone aproxima-se já do que é o padrão nos MacBook e até no iPad. Não existe ainda uma informação sobre a eventual mudança para esta interface, mas como se tem visto, ela é possível e sem impacto para os utilizadores.