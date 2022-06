Depois de mostrar ao mercado como pode criar os seus SoC com o M1, a Apple fez uma evolução e trouxe o M2. Este é mais capaz e tem um desempenho melhor, alargando ainda mais as possibilidades que vai dar aos utilizadores e aos seus equipamentos.

Este posicionamento tem deixado a concorrência com problemas, sem alternativas que possam acompanhar este desempenho e esta capacidade. A Qualcomm parece ter já os seus planos definidos para bater o SoC M2 e vai contar com uma antiga equipa da Apple para o fazer.

A decisão da Apple de criar os seus próprios SoC foi arriscada, mas claramente foi uma aposta ganha. Estas propostas da empresa têm um desempenho que as coloca acima de toda a concorrência, criando novamente um ecossistema integrado e que explora ao máximo as suas propostas.

Claro que as propostas da concorrência estão a ser preparadas, prontas para dar uma resposta à altura. A Qualcomm é uma das que vão entrar neste embate e o seu CEO já tem definida a forma para o conseguir. Quer criar uma proposta à altura e conta com a ajuda certa.

Numa entrevista que deu à CNET, Cristiano Amon, o CEO da Qualcomm, quer que a empresa seja um dos líderes no desempenho dos processadores dos PCs. Para isso, a empresa americana conta com a ajuda de uma compra que fez recentemente, a NUVIA.

Esta é composta por um grupo de ex-engenheiros da Apple, que participaram na criação de alguns dos principais SoC da Apple. Falamos dos SoC da série “A” da Apple, como o A11 Bionic do iPhone X. Estes abandonaram a Apple em 2019 para criarem as suas propostas.

The code name of Qualcomm's first chip to compete with Apple Silicon is Hamoa, which is made by 4nm (vs. M2's N5P/5nm) and going to mass production in 3Q23. Before challenging Apple, Qualcomm must convince PC brands to use its chip instead of x86 chips.https://t.co/lNoOWIIyOu