Porque é que a Apple descontinuou a cor vermelha nos seus produtos?

No mês passado, a Apple descontinuou o iPhone SE e lançou o novo iPhone 16e. Ao contrário do SE, que tinha uma versão em vermelho, o 16e está disponível apenas em preto ou branco. Mas por que motivo a empresa decidiu eliminar esta opção de cor?

Fim da cor vermelha terá que ver com redução de custos

Desde 2007, a Apple angariou cerca de 270 milhões de dólares para o Fundo Global de Combate à SIDA através da parceria com a organização (RED), fundada por Bono, dos U2. A amizade entre Bono e Steve Jobs terá facilitado esta colaboração, que começou com o iPod Nano.

Nos Estados Unidos, por cada unidade vermelha vendida, a Apple doava 10 dólares. No entanto, na altura, a empresa vendia apenas cerca de 15 milhões de iPods Nano por ano, e apenas uma pequena parte correspondia à versão vermelha, o que resultava num montante anual de donativos relativamente baixo.

A situação mudou em 2016, quando o programa (Product) Red foi alargado ao iPhone. Com vendas anuais na ordem dos 150 milhões de unidades, a Apple aumentou significativamente as contribuições, embora nunca tenha revelado o valor exato doado por cada unidade vermelha vendida.

O leque de produtos (Product) Red cresceu, incluindo capas para iPhone, braceletes para Apple Watch e até uma capa para a Apple Pencil. Além disso, a Apple passou a realizar eventos promocionais para assinalar o Dia Mundial da SIDA, onde doava 1 dólar por cada compra feita com Apple Pay na App Store, na loja online e nas lojas físicas. No entanto, estes eventos tinham um limite máximo de angariação de 1 milhão de dólares.

Apesar do impacto positivo, a Apple começou a cortar nas contribuições

Em 2023, com o lançamento do iPhone 15, a empresa retirou a opção (Product) Red deste modelo. No ano seguinte, fez o mesmo com o Apple Watch, e este ano eliminou o vermelho da linha SE. Atualmente, a Apple já não vende nenhum dispositivo na icónica cor vermelha e, no processo, poupou algum dinheiro.

A última campanha do Dia Mundial da SIDA, realizada há cerca de três meses, demonstrou esta mudança na abordagem da Apple. Embora o limite de angariação tenha sido aumentado para 3 milhões de dólares, este valor continua a ser bastante inferior às dezenas de milhões que eram anteriormente doadas anualmente através da venda de dispositivos (Product) Red.

Assim, parece pouco provável que a Apple volte a disponibilizar esta cor nos seus produtos, optando, em vez disso, por uma abordagem mais controlada e financeiramente eficiente na sua estratégia de doações.

