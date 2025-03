EA Sports F1 25: tudo o que se sabe até agora sobre o próximo jogo oficial de Formula 1

A EA Sports confirmou oficialmente o lançamento do F1 25, marcando a 16.ª entrada consecutiva na série desenvolvida pela Codemasters. Este promete ser um dos jogos mais completos dos últimos anos! Deixamos tudo o que se sabe até ao momento.

O regresso do Braking Point

O modo Braking Point vai regressar para a sua terceira edição, com os jogadores ao volante da equipa Konnersport. Desta vez, o objetivo será lutar pelo título, o que certamente trará ainda mais emoção e drama ao modo de jogo.

Quem adquirir a edição Iconic Edition receberá ainda capítulos adicionais inspirados no filme oficial da F1 que está a caminho. Ainda há poucos detalhes sobre este conteúdo, mas a Codemasters confirmou que será baseado na equipa fictícia APXGP, o que sugere que os jogadores poderão pilotar um dos seus monolugares virtuais.

Haverá novos modos de jogo?

Para já, não há indícios de que o F1 25 traga modos totalmente novos. No entanto, a Codemasters promete uma remodelação significativa no modo MyTeam.

Este é o modo onde pode criar a sua própria equipa de F1, e gerir todos os aspetos da escuderia enquanto assume também o papel de piloto. Com a ausência de um novo jogo F1 Manager no horizonte, talvez a Codemasters aproveite para aprofundar ainda mais a componente de gestão dentro do MyTeam.

Os rumores sobre os circuitos invertidos são verdade?

Se prestou atenção ao trailer, talvez tenha notado algumas imagens de carros a circular no sentido oposto ao habitual e uma saída das boxes pouco convencional. Isto não parece ter sido um erro. A Codemasters ainda não confirmou oficialmente, mas tudo indica que algumas pistas terão layouts invertidos, o que oferece uma nova abordagem às corridas.

Data de lançamento e plataformas

O F1 25 será lançado a 30 de Maio na sua versão Standard Edition (59.99€). Para quem optar pela edição Iconic Edition (79.99€), o acesso antecipado será possível a partir de 27 de Maio. O jogo estará disponível para Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC, tornando-se a primeira edição desde o F1 2015 a não contar com versões para Xbox One e PlayStation 4.

Se já possui o F1 24, poderá beneficiar de um desconto de 15% na pré-reserva do novo jogo.

