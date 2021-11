O primeiro iPhone com USB Tipo-C pode ser seu… mas não será barato

Recentemente mostrámos aqui o primeiro dos iPhones equipado com porta USB Tipo-C. A Apple não parece ter planos para adotar este padrão em detrimento da sua porta Lightning e, por isso, houve quem metesse mãos à obra e criasse o primeiro iPhone com porta USB Tipo-C.

Agora o modelo alterado está à venda em leilão e o preço final vislumbra-se alto.

Pillonel, um estudante de engenharia robótica, passou meses no projeto durante o seu tempo livre por forma a perceber como poderia adaptar a estrutura do Lightning para fazer a passagem para USB-C. Abriu vários cabos das duas tecnologias até chegar a um cenário final e funcional.

O futuro engenheiro criou inicialmente um protótipo simples que permitia que uma bateria do iPhone fosse carregada pela porta USB-C. A prova de conceito era bastante grande e não cabia dentro de um iPhone, então o jovem partiu para a empreitada seguinte que foi remover todos os fios e compactar tudo dentro do dispositivo.

Para o projeto, Pillonel fez a engenharia reversa do conector C94 personalizado da Apple, criando o seu próprio design de PCB flexível que cabe dentro de um iPhone. O futuro engenheiro revelou o cabo flexível num teaser de vídeo final esta semana, onde demonstrava como o iPhone X com USB-C carrega e transfere dados.

Este "protótipo DIY" de iPhone USB-C ficou conhecido poucas semanas depois do anúncio dos planos da Comissão Europeia. Esta entidade pretende forçar os fabricantes de smartphones e outros eletrónicos a instalar uma porta de carregamento USB-C comum nos seus dispositivos.

Primeiro iPhone com USB-C em leilão no eBay

Depois de todo o sucesso, o criador do projeto está prestes a rentabilizar todo o trabalho que teve. O iPhone X com USB Tipo-C, o primeiro dos iPhones a funcionar com esta tecnologia, está a ser leiloado no eBay.

Até ao momento da escrita deste artigo, o valor do smartphone vai nos 4 950 dólares (cerca de 4 274 euros).

Além de ter a porta USB-C este modelo tem 64 GB de armazenamento, vem na cor preta e tem a caixa, mas não traz nenhum acessório. O criador adverte que este telefone não deve ser usado como equipamento principal ou sequer de uso frequente. Não deve também ser restaurado ou ter quaisquer dados apagados depois da compra.