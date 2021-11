Dia 11.11 – Aproveite os descontos em vários produtos Tronsmart

Com o Dia dos Solteiros a chegar, são várias as marcas e lojas que começam a anunciar as suas promoções. Este dia de descontos acontece a 11 de novembro e teve o seu início na China, estendendo-se agora um pouco por todo o mundo.

Da Tronsmart também vamos poder contar com várias promoções e estas são algumas das que pode ter acesso.

O mês de novembro antecede o Natal com muitas promoções. É uma época propícia ao consumo e as marcas e lojas aproveitam para fazer grandes promoções de forma a escoar stocks. O consumidor tem que ser atento e perceber se as promoções são realmente boas para os produtos que desejam.

A Tronsmart é uma das marcas que aqui destacamos com frequência e sobre a qual já demos a conhecer excelentes produtos ao nível do áudio. Os earbuds e as colunas sem fios são duas das grandes áreas onde a empresa atua e são alguns destes produtos que estarão em promoção na celebração do dia dos solteiros, o 11.11. Estas promoções decorrem dias 11 e 12 de novembro.

Tronsmart Onyx Prime

O primeiro destaque vai para os recém-lançados Tronsmart Onyx Prime. Estes são os primeiros earbuds do mercado com tecnologia híbrida dual-drive. Incluem o processador Qualcomm QCC3040 e suportam descodificação de áudio adaptativo aptX.

Estão equipados com Bluetooth 5.2 suportando tecnologia de emparelhamento TWS. Para chamadas contam com redução de ruído. A autonomia anunciada é de 40 horas de reprodução já considerando o carregamento com a caixa. Os earbuds têm autonomia para 7 horas.

Em promoção, com vendas a partir de Espanha, os Onyx Prime estarão disponíveis por cerca de 46,67 €.

Tronsmart Onyx Prime

Earbuds Apollo Air com ANC

Os Tronsmart Apollo Air vêm equipados com cancelamento ativo de ruído (ANC) híbrido, capaz de eliminar até 35 dB em frequências baixas, médias e altas. Integram 6 microfones, sendo dois feedforward, dois feedback e outros dois de conversa, para que o ANC funcione de forma plena.

Trazem integrado o chip Qualcomm QCC3046, uma versão de topo desenvolvida para este segmento, com descodificação de áudio aptX, que permite uma transmissão mais rápida e uma latência mais baixa. Integram Bluetooth 5.2 e também têm certificação IP45.

A Tronsmart garante uma autonomia de até 5 horas com uma única carga, mais 20 horas proporcionadas pela caixa de carregamento.

Os Apollo Air estarão disponíveis, a partir de dia 11, por 38,92 €.

Tronsmart Apollo Air com ANC

Battle Gaming Earbuds

Os Tronsmart Battle Gaming Earbuds foram desenhados para responder às necessidades dos jogadores, garantindo uma "ultra baixa latência" e uma reprodução em stereo com efeito real. Para isso, conta com Bluetooth 5.0.

A unidade condutora é de 13 mm de diâmetro, tem uma impedância de 16 ohm e o processador é um ATS3019. Em termos de autonomia, a marca garante 20horas de reprodução de música.

Os Tronsmart Battle Gaming Earbuds estarão disponíveis por cerca de 22,33 € na época de promoções.

Tronsmart Battle Gaming

Earbuds Tronsmart Onyx Ace

Os Tronsmart Onyx Ace têm um design semelhante aos AirPods da Apple, têm TWS, Bluetooth 5.0 e cancelamento de ruído. Oferecem ainda 4 microfones, para que as comunicações tenham uma maior qualidade, sem barulhos de fundo exagerados.

A caixa de transporte, serve também de carregador, oferecendo, no total, 24 horas de autonomia. São resistentes a água, têm funcionalidades ao toque e ainda têm acesso aos assistentes de voz mais populares como a Siri, Google Assistant e Cortana.

Os Onyx Ace estarão em promoção 11.11 por 46,67€.

Tronsmart Onyx Ace

Coluna Bluetooth Tronsmart Mega Pro

A Tronsmart Mega Pro tem uma potência de 60W com uma reprodução de graves fantástica considerando o seu tamanho. Tem tecnologia Bluetooth 5.0, jack áudio 3.5mm e também tem microfone, o que permite utilizá-la para chamadas.

Sendo portátil, tem uma bateria, que carrega via USB Tipo-C, com autonomia de até 10 horas de reprodução contínua, segundo indicação da marca. É ainda um produto à prova de água, ideal para acompanhar o utilizador nos seus banhos sem haver problemas com o vapor de água, ou mesmo para ir até à piscina nos dias de calor que se aproximam.

Esta coluna vem com TWS, permitindo ter duas colunas Tronsmart Mega Pro a reproduzir som simultaneamente. Dessa forma, consegue criar de forma fiel o efeito de som stereo.

O seu preço de promoção será de 83,37 €.

Tronsmart Mega Pro

As promoções duram apenas 2 dias, por isso, prepare o carrinho e faça as melhores escolhas.