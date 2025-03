O meu iPhone tem uma porta USB-C. Serve para carregar e que mais?

Com a chegada mais vários iPhones ao mercado com a porta USB-C, muitas pessoas não sabem como tirar proveito desta interface. Aliás, isso é extensível a todos os utilizadores com smartphones com esta porta. Hoje, para ajudar a alargar horizontes, mostramos 9 fantásticas funcionalidades para usar com a porta USB-C.

USB-C - Um pouco de história

A porta USB-C foi introduzida no mundo em agosto de 2014 pelo USB Implementers Forum (USB-IF), uma organização que inclui empresas como Intel, Microsoft e Apple.

O seu design reversível e suporte para transferência rápida de dados e carregamento de alta potência tornaram-na rapidamente um padrão na indústria.

A Apple começou a usar a porta USB-C em 2015, com o lançamento do MacBook de 12 polegadas, que tinha apenas uma única porta USB-C para carregamento e conectividade. Contudo, só chega ao iPhone em 2023, com o iPhone 15.

Para que serva a porta USB-C?

Bom, para responder, com exemplos, a esta questão, trazemos um artigo que destaca as diversas funcionalidades da porta USB-C no iPhone 15 (em diante), que vão além do simples carregamento.

Aqui estão algumas das principais utilizações mencionadas:

1 - Carregar outro dispositivo

As empresas rivais, como a Samsung, há muito que suportam o carregamento sem fios inverso, permitindo aos utilizadores transformar os seus smartphones em almofadas Qi portáteis.

No entanto, não é assim tão prático, obrigando os utilizadores a virar os seus telefones e inutilizando ambos.

Com o iPhone 15 e os modelos mais recentes, a Apple introduziu a sua própria versão que funciona através da porta USB-C.

O iPhone pode agora fornecer até 4,5 W de potência, permitindo-lhe carregar os AirPods, o Apple Watch ou mesmo o telemóvel Android de um amigo. Para o fazer, basta ligar o cabo USB-C ao iPhone e a outra extremidade à porta USB-C do outro dispositivo.

2 - Aumentar o seu armazenamento

Mesmo com 128 GB como padrão, provavelmente todos nós já nos deparámos com o alerta de armazenamento total do iPhone. Embora os dados armazenados no iCloud possam ser facilmente descarregados da memória local, nem todos os utilizadores confiam no armazenamento na nuvem.

Felizmente, os iPhone 15 e 16 suportam uma vasta gama de dispositivos de armazenamento externo, incluindo pen drives e discos rígidos. Isto facilita a libertação de espaço ao mover ficheiros grandes para uma unidade separada.

Para começar, ligue uma unidade flash compatível ao iPhone utilizando a porta USB-C. Em seguida, pode visualizar, gerir e transferir dados utilizando a aplicação Ficheiros incorporada. Siga o guia passo a passo logo abaixo!

Uma das opções mais sólidas é esta pequena unidade flash Samsung Type-C, que suporta transferências regulares de ficheiros e armazenamento de vídeo ProRes em tempo real. Como é um exclusivo dos dispositivos Pro, os modelos de iPhone 15 e 16 de topo de gama podem gravar diretamente vídeo ProRes num dispositivo de armazenamento externo compatível.

Dado o tamanho considerável das filmagens em bruto, a possibilidade de gravar os dados diretamente num dispositivo separado pode ajudá-lo a filmar durante períodos mais longos e evitar encher a memória do iPhone.

Backups diretos do iPhone Dica: Ligar um disco externo para poder ter backups diretos do iPhone Com o iPhone 15 poderá usar a nova porta USB-C e ligar um disco rígido para poder gerir os conteúdos a partir da aplicação Ficheiros. Ligue o seu disco externo ao iPhone 15 ou posterior;

Abra a app Ficheiros no iPhone:

no iPhone: Agora veja dentro do disco o que tem disponível, crie uma pasta Fotos iPhone;

Abra a app Fotografias e selecione todas as fotos que pretende enviar para o disco

De seguida clique no ícone Partilhar (canto esquerdo inferior) e escolha a app Ficheiros

Dentro da app Ficheiros escolha a pasta que criou para fazer backup das suas fotos do iPhone. Esta é outra funcionalidade que pode dar à porta USB-C no seu iPhone 15. Pode mesmo criar a sua cloud em casa e nunca padecer de falta de espaço no iPhone. Também podemos ligar um leitor de cartões para podermos ter acesso aqueles cartões SD que têm muitas imagens que tiramos com a nossa câmara fotográfica e gostaríamos de ter acesso via iPhone.

3 - Ligar um teclado

Embora os iPads e os Macs sejam mais adequados para escrever durante muito tempo, os iPhones - especialmente os modelos Plus e Pro Max com quase 7 polegadas - ainda conseguem realizar tarefas de produtividade de forma eficaz.

No entanto, para tirar o máximo partido do ecrã relativamente pequeno, poderá querer associá-lo a um teclado dedicado. Felizmente, o iOS suporta-o nativamente através da porta USB-C.

A maioria dos teclados normais deve funcionar perfeitamente com o iPhone. Ou, se quiser ter sempre um teclado consigo, pode optar por uma capa tipo a da Clicks, que se liga à porta USB-C para estar sempre pronta para receber uma mensagem de texto ou um e-mail.

4 - Amplificar o microfone

Na era do TikTok e Instagram, todos são criadores de conteúdos, pelo que um microfone de alta qualidade é uma ferramenta essencial.

Assim, a porta USB-C do iPhone pode suportar uma vasta gama de microfones, permitindo-lhe emparelhar as suas filmagens com um áudio cristalino de alta qualidade.

Uma opção fiável é o Rode Wireless Micro, que utiliza a porta do iPhone e mantém a conveniência da gravação sem fios.

5 - Adicionar uma ranhura para cartão SD

Os fotógrafos e videógrafos adoram as práticas ranhuras para cartões SD presentes nos mais recentes MacBook Pro e Mac Studio, mas esta comodidade não se estende ao dispositivo que realiza a maior parte das filmagens.

Com esta porta, o assunto pode ser facilmente resolvido com um leitor de cartões SD com fios. Embora as câmaras mais recentes suportem geralmente transferências de fotografias sem fios através das respetivas aplicações complementares, o processo tende a ser mais lento do que a alternativa com fios.

O USB-C to SD Card Reader liga-se ao iPhone através da porta de carregamento e deverá funcionar com todos os cartões SD relevantes. Também pode utilizar este mesmo dongle com o seu Mac ou iPad para editar num ecrã maior.

6 - Ligar um ecrã externo

Se estiver alojado num hotel que bloqueie a transmissão de multimédia sem fios, poderá espelhar o ecrã do iPhone na televisão utilizando uma solução com fios.

Um adaptador USB-C Digital AV Multiport da Apple transforma a porta de carregamento do iPhone num conetor HDMI, permitindo-lhe ver conteúdos 4K em ecrãs maiores utilizando um cabo HDMI normal.

7 - Ligar um comando de jogo

Graças aos chips A17 e A18, os iPhones mais recentes podem executar alguns jogos AAA. No entanto, estes títulos necessitam normalmente de um comando, uma vez que os controlos tácteis nem sempre oferecem a melhor jogabilidade, se é que estão disponíveis.

Embora o comando DualSense da Sony suporte o emparelhamento Bluetooth, optar pelo modo com fios utilizando a porta USB-C do iPhone pode minimizar a latência e melhorar o desempenho geral.

8 - Ligação à ethernet

Por falar em jogos, os modelos iPhone 15 e 16 suportam totalmente dongles ethernet, permitindo velocidades de download e upload mais rápidas.

Embora o Wi-Fi e o 5G sejam suficientes para a maioria dos utilizadores, a Ethernet pode ser útil quando se procura uma ligação ainda mais fiável.

O Adaptador USB-C para Ethernet supercompleto é uma das opções sólidas que garantidamente dará conta do recado. Aliás, já mostramos mesmo um guia muito interessante para ligar o seu iPhone à rede local via cabo RJ45.

9 - Saída de áudio digital de alta resolução

Apesar de já termos abordado a questão dos dispositivos áudio, existe algo ainda mais interessante para as portas USB-C neste capítulo. Uma funcionalidade adicional da porta USB-C no iPhone é a saída de áudio digital de alta resolução.

Isto significa que pode ligar DACs (Digital-to-Analog Converters) externos para obter áudio Hi-Fi com maior qualidade do que a saída tradicional dos adaptadores Lightning.

Isto é útil para audiófilos que querem ouvir música sem compressão em formatos como FLAC, ALAC ou WAV, especialmente ao usar auscultadores com fio de alta fidelidade.

Além destas, seguramente haverá outras que os nossos utilizadores experienciam. Fica o desafio de darem algumas sugestões.