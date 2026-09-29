O iPhone 18 Pro Max pode deixar de fazer chamadas a qualquer momento

O lançamento de um novo topo de gama da Apple costuma ser um momento de celebração para os entusiastas da marca. No entanto, os primeiros dias no mercado para vários utilizadores do recém-chegado iPhone 18 Pro Max estão longe de ser tranquilos. Relatos recentes revelam que alguns equipamentos estão a ficar totalmente bloqueados no que toca às comunicações essenciais.

Sem qualquer aviso prévio ou ação por parte do utilizador, o ecrã do smartphone passa a exibir uma mensagem persistente de SOS. Esta indicação retira de imediato o acesso à rede móvel, impedindo chamadas normais e navegação na Internet.

Falha crítica de rede no novo iPhone 18 Pro Max

As queixas sobre este comportamento anómalo começaram a surgir e a multiplicar-se rapidamente em plataformas públicas como o Reddit, o X e os fóruns oficiais de suporte da Apple. Os utilizadores afetados descrevem um cenário idêntico, no qual o smartphone funciona de forma exemplar durante as primeiras horas ou dias, até entrar repentinamente em falha permanente de sinal celular.

Mesmo com a ligação Wi-Fi a manter o tráfego de dados ativo, a realização e a receção de chamadas tradicionais continuam impossíveis. As mensagens de texto sofrem atrasos substanciais ou simplesmente não chegam ao destino. Qualquer tentativa de reiniciar as definições de rede ou o próprio sistema operativo tem-se revelado ineficaz.

Mistério entre o modem da Qualcomm e as operadoras

Uma análise aos dados partilhados pelas vítimas aponta para um padrão técnico muito específico. O incidente afeta exclusivamente as unidades do iPhone 18 Pro Max vendidas nos Estados Unidos e associadas à AT&T. Ao contrário dos modelos globais que integram o chip proprietário C2 da Apple, a versão norte-americana recorre ao modem Snapdragon X80 da Qualcomm.

Apesar de as suspeitas iniciais apontarem para uma incompatibilidade direta de rede com a AT&T, essa hipótese perde alguma força perante o histórico de hardware da marca. A geração anterior, composta pelos iPhone 17 Pro e Pro Max, também utilizou o mesmo modem Snapdragon X80 sem nunca manifestar um bloqueio com estas características.

Solução passa pela substituição e atualização de software

Face à incapacidade da operadora de telecomunicações para desbloquear o sinal ou resolver o impasse por vias remotas, a única resposta eficaz encontrada até ao momento tem sido a substituição do smartphone. Tudo indica que na origem do problema estará uma falha crítica ao nível do próprio software que faz a gestão das comunicações no sistema operativo.