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Motores/Energia

China anuncia um carro elétrico que consome apenas 10,5 kWh/100 km. Conheça o Jetta M6

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Quando se fala na evolução dos carros elétricos, as baterias recebem quase toda a atenção. Mas há outra transformação a acontecer nos motores, na eletrónica e nos sistemas de climatização. O novo Jetta M6 ajuda a mostrar porquê: aumentar a autonomia também passa por precisar de menos energia para percorrer cada quilómetro.

Imagem carro elétrico Jetta M6

Há duas formas de fazer um carro elétrico chegar mais longe. Uma é aumentar a energia disponível na bateria. A outra é reduzir o consumo do automóvel.

A indústria continua a trabalhar nas duas, mas a segunda nem sempre recebe o destaque que merece. Afinal, uma bateria maior pode trazer mais autonomia, mas também acrescentar peso e custo. Conseguir fazer o mesmo percurso com menos energia pode beneficiar tanto quem compra o carro como quem o utiliza.

É neste contexto que surge o Jetta M6, a nova berlina elétrica da marca da parceria entre a Volkswagen e a chinesa FAW.

Imagem carro elétrico Jetta M6

Jetta M6 anuncia até 555 km com uma bateria de 51,9 kWh

O Jetta M6 entrou em pré-venda na China a 28 de setembro, com preços entre 80.800 e 99.800 yuan (entre 10.500 e 13 mil euros). O lançamento comercial está previsto para meados de outubro, numa aposta no segmento dos elétricos acessíveis.

Com cerca de 4,81 metros de comprimento, esta berlina apresenta duas combinações principais de bateria e motor:

VersãoBateriaPotênciaAutonomia anunciada
465 Pro42,9 kWh113 kW465 km CLTC
555 Max e 555 Ultra51,9 kWh145 kW555 km CLTC

O consumo anunciado é de 10,5 kWh/100 km na versão de entrada e 10,7 kWh/100 km nas restantes. São valores que chamam a atenção, sobretudo porque surgem associados a baterias de capacidade relativamente contida para um automóvel destas dimensões.

Há, contudo, uma ressalva importante: as autonomias foram anunciadas segundo o ciclo chinês CLTC. Não devem ser comparadas diretamente com valores WLTP, nem interpretadas como distâncias garantidas numa viagem em autoestrada.

Será necessário esperar por testes independentes para perceber o consumo em utilização real. Os dados disponíveis também não permitem determinar quanto da eficiência do M6 resulta especificamente do motor, da aerodinâmica ou dos restantes componentes.

Menos 20% de consumo pode significar mais 25% de autonomia

A relação entre consumo e autonomia pode explicar-se com uma conta simples.

Imagine um carro elétrico com 60 kWh de capacidade utilizável. Se consumir 15 kWh/100 km, terá uma autonomia teórica de 400 quilómetros. Se o consumo descer para 12 kWh/100 km, a mesma bateria passa a permitir 500 quilómetros.

Ou seja, uma redução de 20% no consumo traduz-se, neste exemplo, num aumento de 25% na autonomia. Sem aumentar a bateria.

Também é possível fazer a conta ao contrário. Para percorrer os mesmos 400 quilómetros, o automóvel mais eficiente precisaria de apenas 48 kWh utilizáveis.

Isto dá aos fabricantes duas opções interessantes: manter a bateria e oferecer mais autonomia ou reduzir a sua capacidade, procurando um automóvel mais leve e mais barato com a mesma distância entre carregamentos.

Um motor melhor não serve apenas para acelerar mais

No mundo automóvel, falar de um motor melhor continua a ser frequentemente sinónimo de mais potência. Nos elétricos, importa olhar também para o rendimento: quanta da energia recebida é efetivamente transformada em movimento?

Um motor mais eficiente desperdiça menos energia em calor. E o desafio passa por manter esse bom rendimento nas diferentes situações de condução, desde o trânsito urbano à circulação em autoestrada.

A Volkswagen já demonstrou esta abordagem com o APP550, desenvolvido para a família ID. A evolução envolveu alterações no rotor, nos enrolamentos do estator, no inversor e no software de controlo.

A refrigeração também recebeu atenção. O sistema utiliza as engrenagens e componentes de distribuição de óleo para funcionar sem uma bomba de óleo acionada eletricamente.

Segundo a marca, o conjunto permite combinar mais potência com maior eficiência. Este é um exemplo da evolução tecnológica da Volkswagen, não uma indicação de que o Jetta M6 utiliza o mesmo sistema.

A eletrónica também ajuda a ganhar quilómetros

Entre a bateria e o motor existe um componente fundamental: o inversor.

É responsável por converter a corrente contínua da bateria na corrente alternada utilizada pelo motor, controlando a sua alimentação. Melhorar a eletrónica e o software que gere este processo permite reduzir perdas ao longo de toda a viagem.

Não é uma alteração tão visível como um novo ecrã ou um aumento de potência, mas influencia diretamente a energia necessária para circular.

Até o aquecimento pode fazer diferença na autonomia

Nem toda a eletricidade retirada da bateria serve para mover as rodas. Aquecer o habitáculo, arrefecer componentes e manter a bateria à temperatura adequada também exige energia.

Por isso, os sistemas auxiliares têm um papel relevante, sobretudo quando as condições meteorológicas são mais exigentes.

A melhor bateria é também aquela que o carro sabe aproveitar

Baterias com maior densidade energética, mais durabilidade e carregamentos mais rápidos continuam a ser fundamentais. No entanto, aumentar a autonomia através da redução do consumo traz uma vantagem adicional: o carro precisa de menos eletricidade para fazer o mesmo trabalho.

O Jetta M6 coloca essa discussão em destaque. Os seus números ainda precisam de confirmação em estrada, mas ilustram o interesse de combinar uma autonomia anunciada elevada com baterias relativamente pequenas.

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Autor: Vítor M.
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Tags:
carro eletrico China Jetta M6 volkswagen

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  1. Avatar de Realista
    Realista

    Ainda longe dos 3L/100km a 150km/h que o pessoal do PPLware tem….

    Responder
    1. Avatar de Yuri Bezmenov - segunda fase
      Yuri Bezmenov – segunda fase

      E ainda mais longe dos 15 Kwh a 150 km/h que o pessoal electrificado do PPLware faz.

      Responder
    2. Avatar de CIéqueébom1
      CIéqueébom1

      E parados 20 horas a carregar gastam 0L/100km.

      Responder
      1. Avatar de Vítor M.
        Vítor M.

        Carrego de noite em casa a 13 cêntimos o kW e quando fico com a bateria drenada, dos 10 aos 80% demoro 20 minutos.

        Responder
  2. Avatar de Yuri Bezmenov - segunda fase
    Yuri Bezmenov – segunda fase

    "segundo o ciclo chinês CLTC."

    Ou seja certa de 15/16 KWh / 100Km

    Responder
  3. Avatar de CIéqueébom1
    CIéqueébom1

    O preço é a privacidade do cliente. A China recolhe todos os dados e registo da vida quotidiana do cliente.

    Responder
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