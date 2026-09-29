China anuncia um carro elétrico que consome apenas 10,5 kWh/100 km. Conheça o Jetta M6

Quando se fala na evolução dos carros elétricos, as baterias recebem quase toda a atenção. Mas há outra transformação a acontecer nos motores, na eletrónica e nos sistemas de climatização. O novo Jetta M6 ajuda a mostrar porquê: aumentar a autonomia também passa por precisar de menos energia para percorrer cada quilómetro.

Há duas formas de fazer um carro elétrico chegar mais longe. Uma é aumentar a energia disponível na bateria. A outra é reduzir o consumo do automóvel.

A indústria continua a trabalhar nas duas, mas a segunda nem sempre recebe o destaque que merece. Afinal, uma bateria maior pode trazer mais autonomia, mas também acrescentar peso e custo. Conseguir fazer o mesmo percurso com menos energia pode beneficiar tanto quem compra o carro como quem o utiliza.

É neste contexto que surge o Jetta M6, a nova berlina elétrica da marca da parceria entre a Volkswagen e a chinesa FAW.

Jetta M6 anuncia até 555 km com uma bateria de 51,9 kWh

O Jetta M6 entrou em pré-venda na China a 28 de setembro, com preços entre 80.800 e 99.800 yuan (entre 10.500 e 13 mil euros). O lançamento comercial está previsto para meados de outubro, numa aposta no segmento dos elétricos acessíveis.

Com cerca de 4,81 metros de comprimento, esta berlina apresenta duas combinações principais de bateria e motor:

Versão Bateria Potência Autonomia anunciada 465 Pro 42,9 kWh 113 kW 465 km CLTC 555 Max e 555 Ultra 51,9 kWh 145 kW 555 km CLTC

O consumo anunciado é de 10,5 kWh/100 km na versão de entrada e 10,7 kWh/100 km nas restantes. São valores que chamam a atenção, sobretudo porque surgem associados a baterias de capacidade relativamente contida para um automóvel destas dimensões.

Há, contudo, uma ressalva importante: as autonomias foram anunciadas segundo o ciclo chinês CLTC. Não devem ser comparadas diretamente com valores WLTP, nem interpretadas como distâncias garantidas numa viagem em autoestrada.

Será necessário esperar por testes independentes para perceber o consumo em utilização real. Os dados disponíveis também não permitem determinar quanto da eficiência do M6 resulta especificamente do motor, da aerodinâmica ou dos restantes componentes.

Jetta elétrico de 10 mil euros no palco: Novo M6 entra em pré-venda na China. pic.twitter.com/M66gDZHKsu — Pplware (@pplware) September 29, 2026

Menos 20% de consumo pode significar mais 25% de autonomia

A relação entre consumo e autonomia pode explicar-se com uma conta simples.

Imagine um carro elétrico com 60 kWh de capacidade utilizável. Se consumir 15 kWh/100 km, terá uma autonomia teórica de 400 quilómetros. Se o consumo descer para 12 kWh/100 km, a mesma bateria passa a permitir 500 quilómetros.

Ou seja, uma redução de 20% no consumo traduz-se, neste exemplo, num aumento de 25% na autonomia. Sem aumentar a bateria.

Também é possível fazer a conta ao contrário. Para percorrer os mesmos 400 quilómetros, o automóvel mais eficiente precisaria de apenas 48 kWh utilizáveis.

Isto dá aos fabricantes duas opções interessantes: manter a bateria e oferecer mais autonomia ou reduzir a sua capacidade, procurando um automóvel mais leve e mais barato com a mesma distância entre carregamentos.

Um motor melhor não serve apenas para acelerar mais

No mundo automóvel, falar de um motor melhor continua a ser frequentemente sinónimo de mais potência. Nos elétricos, importa olhar também para o rendimento: quanta da energia recebida é efetivamente transformada em movimento?

Um motor mais eficiente desperdiça menos energia em calor. E o desafio passa por manter esse bom rendimento nas diferentes situações de condução, desde o trânsito urbano à circulação em autoestrada.

A Volkswagen já demonstrou esta abordagem com o APP550, desenvolvido para a família ID. A evolução envolveu alterações no rotor, nos enrolamentos do estator, no inversor e no software de controlo.

A refrigeração também recebeu atenção. O sistema utiliza as engrenagens e componentes de distribuição de óleo para funcionar sem uma bomba de óleo acionada eletricamente.

Segundo a marca, o conjunto permite combinar mais potência com maior eficiência. Este é um exemplo da evolução tecnológica da Volkswagen, não uma indicação de que o Jetta M6 utiliza o mesmo sistema.

A eletrónica também ajuda a ganhar quilómetros

Entre a bateria e o motor existe um componente fundamental: o inversor.

É responsável por converter a corrente contínua da bateria na corrente alternada utilizada pelo motor, controlando a sua alimentação. Melhorar a eletrónica e o software que gere este processo permite reduzir perdas ao longo de toda a viagem.

Não é uma alteração tão visível como um novo ecrã ou um aumento de potência, mas influencia diretamente a energia necessária para circular.

Até o aquecimento pode fazer diferença na autonomia

Nem toda a eletricidade retirada da bateria serve para mover as rodas. Aquecer o habitáculo, arrefecer componentes e manter a bateria à temperatura adequada também exige energia.

Por isso, os sistemas auxiliares têm um papel relevante, sobretudo quando as condições meteorológicas são mais exigentes.

A melhor bateria é também aquela que o carro sabe aproveitar

Baterias com maior densidade energética, mais durabilidade e carregamentos mais rápidos continuam a ser fundamentais. No entanto, aumentar a autonomia através da redução do consumo traz uma vantagem adicional: o carro precisa de menos eletricidade para fazer o mesmo trabalho.

O Jetta M6 coloca essa discussão em destaque. Os seus números ainda precisam de confirmação em estrada, mas ilustram o interesse de combinar uma autonomia anunciada elevada com baterias relativamente pequenas.