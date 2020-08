Novo iMac 5K de 27″ já está disponível a partir de 2199 €

A Apple acabou de ganhar um novo iMac na sua oferta de computadores. Esta poderosa máquina de produtividade vem assim juntar-se ao modelo de 21,5 polegadas, oferecendo mais área de trabalho, com ainda mais qualidade.

O iMac de 27 polegadas está então disponível para compra em três versões distintas.

Novo iMac da Apple com ecrã Retina 5K

O novo iMac apresenta-se com ecrã Retina 5K de 27″ que inclui a tecnologia True Tone para que veja tudo de uma forma mais natural. Além disso, tem disponível a opção de vidro de nanotextura para reduzir o reflexo ao mínimo.

Este vidro de nanotextura foi apresentado pela primeira vez no Pro Display XDR e é ideal para locais de trabalho com luz solar, luz direta ou condições de iluminação variáveis. Ao contrário dos habituais revestimentos de ecrã mate, a nanotextura está gravada no vidro a um nível nanométrico, o que resulta numa excelente qualidade de imagem que preserva o contraste e reduz os reflexos.

O iMac vem disponível em três modelos, todos eles com 8 GB de RAM, contudo, configurável para 16/32/64/128 GB. O mais acessível tem um processador Intel Core i5 (10ª geração), SSD de 256GB e gráfica Radeon Pro 5300 com 4 GB de memória. O modelo intermédio tem processador Intel Core i5 (10ª geração), configurável para Intel Core i9. Conta ainda com SSD de 512 GB, configurável para SSD de 1 TB ou 2 TB, e gráfica Radeon Pro 5300 com 4 GB de memória.

Por fim, o modelo mais caro e potente, tem Intel Core i7, configurável para Intel Core i9. O SSD é de 512 GB, configurável para SSD de 1 TB, 2 TB, 4 TB ou 8 TB. A gráfica, neste caso, é a Radeon Pro 5500 XT com 8 GB, que pode ser melhorada para Radeon Pro 5700 com 8 GB ou Radeon Pro 5700 XT com 16 GB.

Outras especificações

Inclui câmara para FaceTime em HD 1080p e microfones com qualidade de estúdio para videochamadas e gravações, segundo indica a Apple.

Como interfaces de ligação, conta com porta para jack de áudio de 3,5mm, ranhura para cartões SDXC, quatro portas USB-A. Tem duas portas Thunderbolt 3 (USB‑C) compatíveis com DisplayPort, Thunderbolt (até 40 Gb/s), USB 3.1 de 2.ª geração (até 10 Gb/s) e compati­bilidade com Thunderbolt 2, HDMI, DVI e VGA através de adaptadores. Adicionalmente, existe uma ligação Ethernet Gigabit e ranhura para bloqueio Kensington.

A caixa inclui o computador, o Magic Keyboard, Magic Mouse 2, cabo de alimentação, cabo lightning para USB e ainda um pano de limpeza.

Os preços começam nos 2199 €, o vidro com nanotextura custa mais 625 €.